Вредительство: Так оценили очистку от снега ул. Калинина в Бердске. Застряли «скорая», пожарные, «Газель» и легковушки

Ул. Калинина в Бердске непроездная из-за снежной каши

После жалоб жителей ул. Калинина, которая находится за железнодорожным вокзалом Бердска, и публикаций «Курьер. Среда. Бердск» о том, что улица стала непроездной, дорогу почистили. Но «калиницы» заявляют, что стало еще хуже: трактор навалил кучи на обочинах, закрыв отводные канавы. Это было в среду.

ГИБДД проверила дорогу

Сегодня, 20 марта, на ул. Калинина приезжали представители ГИБДД. Инспекторы проверили дорогу на предмет соответствия эксплуатационных норм.



— Если они найдут, что нормы нарушены, могут поставить улицу на специальный учет и внести в план проверок в течение всего года, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Лагутин, написавший заявление в ГИБДД 18 марта. — Очень быстро среагировали.

Одновременно на «место происшествия» приезжали сотрудники Административно-технической инспекции. Но Роман считает АТИ «беззубой службой», которая не способна заставить дорожников чистить проезжую часть:

— У них есть полномочия составлять административные протоколы. Но они этого не делают, ограничиваясь предписаниями. Я готов обратиться в прокуратуру на бездействие АТИ. Сегодня я им сбросил письмо с перечнем мероприятий, которые необходимо провести, чтобы за переездом навести порядок, сделать два выезда — с точки зрения местных жителей. Их может оценить эксперт.

Связь с внешним миром

В задорожном районе находятся примерно 300 частных домов, в которых проживает не менее 1500 человек. Кроме того, здесь масса всевозможных «контор», жители Агролеса ходят и ездят через ул. Калинина в Бердск — единственное место для связи с городом. И проблемы с дорогами порой серьезно отражаются на жизни «калининцев».

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что 16 марта скорая помощь застряла и смогла приехать к 83-летней женщине с опоздание на 40 минут. Старушка скончалась через несколько часов. В тот же день, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Лагутин, не смогла проехать на вызов пожарная машина:

— На ул. Лиловую вызывали пожарных. Пока машины ехали, люди потушили своими силами. Поэтому пожарные вернулись в депо, не раскатывая шлангов. Когда они ехали на место происшествия, им пришлось вытянуть два застрявших автомобиля своими КамАЗами, чтобы освободить проезд. Потом произошла трагедия с бабушкой. Ее еще не хоронили. А до этого был инсульт у дедушки — на другом краю ул. Калинина… В общем в этом году благополучие улицы существенно ухудшилось. В том числе из-за большого количества осадков.

Трактор «немного подчистил» в переулке, где жила погибшая старушка, но недостаточно, заявил Роман. Он уверен, что сдвинутые на обочины снежные валы следует немедленно убирать, иначе снова начнет таять и снова образуются колеи.

— Это очковтирательство. И даже вредительство. Чистка 18 марта навредила больше, чем помогла. Нижняя ул. Калинина, с 48-го по 60-е дома, утонет. Они прочищали ливневые канавы, когда был «спокойный» снег. Теперь надо пробивать кайлом. Грейдер столкнул массы льда и мокрого снега. Кто успел в тот день — прочистил. Это было ужасно. Лучше бы грейдер не шел, — считает Роман.

Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов заявил «Курьер. Среда. Бердск» в четверг, что опасная и сложная ситуация абсолютно на всех улицах города, и он не может выдергивать технику для «особых случае».



— У меня есть график по которому мы работаем. И я буду придерживаться его. У нас и так критически не хватает техники, — прокомментировал Совбанов.

Чистят по 40 км дорог в день

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сегодня, 20 марта, пообещал пригласить на ул. Калинина контролирующую службу ЖКХ, чтобы выяснить, насколько качественно почистили дорогу.

— Техника по городу ходит по графику. У нас всего 125 км дорог частного сектора, включая отдаленные поселки. С прошлой субботы, когда наступила плюсовая температура, наст провалился. В день мы очищаем примерно 40-48 км. За два дня очистили 85 км. Осталось на сегодня еще 40 км. В принципе работа подходит к концу. Поток жалоб и обращений сейчас по городу минимальный. В том числе была отработана ул. Калинина. Возможно, есть какие-то шероховатости в этой работе. Я сейчас обращусь в отдел контроля УЖКХ, чтобы они проверили вашу информацию, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

После проверки, если окажется, что жалобы «калининцев» обоснованы, туда, по словам вице-мэра, «снова пойдет техника»:



— Любую ситуацию будем дорабатывать. Сейчас условия работы весьма тяжелые — снег мокрый.

Жители ул. Калинина поделились с «Курьер. Среда. Бердск» видео о том, в каком состоянии находятся их дороги. Они стали непроездными и непроходными настолько, что «скорая» застревает, не доехав до пациента, что вязнут «Газели», а местным жителям приходится брести по высоким и скользким накатам, рискуя попасть под колеса автомобилей.

Видео жителей ул. Калинина

