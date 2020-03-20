244 840 человек заболели короновирусом в мире на 20 марта 2020 года

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств.

Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики.

В мире по состоянию на 08.00 мск 20.03.2020 общее число заболевших составляет 244 840 подтверждённых случаев (прирост за сутки 26 432 случая; 12,1 . В 152 странах мира вне Китая зарегистрировано 163 540 случаев (за последние сутки прирост 26 367 случаев; 19,2 . Таблица прилагается.

За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Нигере (1; пациент ранее побывал в Кот-д’Ивуаре, Того, Гане, Буркина-Фасо), Чаде (1; из Камеруна), на Фиджи (завозной случай).



По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по состоянию на 08-00 20.03.2020 зарегистрировано 81 300 случаев заболевания. За сутки прирост составил 65 случаев (0,08

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 19.03.2020 досмотрено 4 млн. 641 тыс. человек, в том числе 397 148 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), За этот период выявлено 417 человек с признаками инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР — 139 человек. С 01.03.2020 досмотрено 32 200 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 53; досмотрено 15 558 из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 5 041 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 69 075 человек, по состоянию на 19.03.2020 под контролем остаются 27 487 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 375 обсерваторов на 23 819 мест, из них развернуто 135 обсерваторов на 9 276 мест, где размещено 155 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 2604 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 158 заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 114 – грипп А, 91 – грипп В, 35 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция.

За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах: в г. Москве – 12 случаев; по 5 случаев в Московской и Свердловской областях, по 3 случая – в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по 2 случая – в Тамбовской, Воронежской, Кировской области и Краснодарском крае, по 1 случаю – в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском АО, г. Санкт-Петербурге, Республике Чувашия.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 19.03.2020 проведено 143 519 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. Также федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью.

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 нормативных, методических и рекомендательных документов.

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Источник: Роспотребнадзор