Племянник Путина создает партию и бизнес. Общественность намекает на несменяемость власти

Роман Путин собирается участвовать в выборах в Госдуму под флагом движения «Люди дела». Политологи полагают, что выпад родственника президента негативно повлияет на имидж власти.

Двоюродный племянник президента предприниматель Роман Путин

Двоюродный племянник президента предприниматель Роман Путин намеревается создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела». По словам Романа Путина, с февраля этого года движение собрало 16 тыс. сторонников в 45 регионах. Основной целью партии является прохождение в Госдуму. Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает, передает Ъ.

По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале. Путин стал председателем движения. В совет движения вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис, предприниматели и юристы.

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии).

В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через Русский земельный банк (РЗБ) и банк «Западный», в том числе и в период, когда членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин, 350 млрд руб. В 2012 году бывший оперативник ФСБ Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. В ответ Роман Путин заявил, что его увольнение — месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом на предшествовавшем заседании Госсовета. В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. В 2017 году возглавляемый Романом Путиным Русский академический фонд предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов. С 2013 года Роман Путин возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо (ИТФ) России.

Учредительный съезд партии предполагается провести до конца весны, чтобы выдвинуть кандидатов от «Людей дела» для участия в региональных выборах в сентябре этого года.

По словам Путина, основной целью партии являются ближайшие выборы в Госдуму, участие в них намерен принять и он сам. Роман Путин заявляет, что его «движение имеет сильные позиции в регионах ЦФО, СФО и на Дальнем Востоке». Партия намерена позиционироваться как правоконсервативный проект, направленный на защиту интересов предпринимателей, рассказал Путин «Ъ». «Люди дела» намерены сосредоточиться на «снижении налоговой нагрузки для малых предпринимателей, борьбе с монополистами и торговыми сетями, снижении налогов, дешевых кредитах».

Политолог Александр Пожалов считает, что «Люди дела» могут повредить имиджу власти: по его словам, появление информации о планах кого-то из дальних родственников Владимира Путина создать свою партию за месяц до голосования по поправкам к Конституции может повысить градус дискуссии о несменяемости власти. «Вероятно, это эксцентричная инициатива самого Романа Путина. Не вижу шансов у этого проекта получить политическую поддержку Кремля», — говорит он. По словам Пожалова, ниша партии предпринимательства в электоральном смысле очень узкая, в ней уже действуют Партия роста, и Партия дела, и партия «Новые люди».

«У нас свободная страна, волеизъявление каждого гражданина его личное дело, — ответил Роман Путин на вопрос “Ъ” о том, обсуждал ли он свой партийный проект с администрацией президента. Если они будут проявлять интерес к нашему движению, то мы готовы общаться и продвигать нашу позицию. Думаю, что найдем понимание».

«Зеленый коридор им администрация президента может и обеспечить, — говорит политолог Константин Калачев.— Но одной фамилии для успеха недостаточно. Население к кумовству относится без восторга, даже лоялисты. К тому же “партия Путина” уже есть — это “Единая Россия”, а партия племянника Путина непонятно на кого рассчитана. Мотивация голосовать за нее у рядовых избирателей неочевидна».

Напомним, за последние три месяца стало известно о создании ряда новых партий, претендующих на места в будущей Госдуме. Среди них партия «За правду» писателя Захара Прилепина, Партия прямой демократии разработчика компьютерных игр Вячеслава Макарова, партия «Новые люди» владельца компании Faberlic Алексея Нечаева и «Достойная жизнь» экс-депутата Романа Худякова.