Электричка сбила Land Cruiser Prado на железнодорожном переезде у вокзала в Бердске

«Гонщик» хотел, вероятно, проскочить перед прибывающего на станцию электропоезда из Новосибирска. Но не успел.С разбитой головой его «скорая» увезла в больницу. Разбитый внедорожник убрали с рельсов рабочие станции Бердск. Этот момент попал на видео.

Электричка сбила внедорожник на переезде в Бердске

Электричка из Новосибирска сбила внедорожник на переезде в Бердске сегодня, 20 марта, сообщает «АвтоБердск». ДТП произошло около 16 часов на переезде через рельсы у железнодорожного вокзала на станции Бердск. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо», выехав по непонятным причинам на переезд, попал под прибывающую электричку.

Водитель жив, отмечают очевидцы, но голова его в крови. Рабочие станции откатили разбитый внедорожник с рельсов на обочину. На место происшествия прибыла скорая помощь, пожарные и спасатели Бердского ПСО, однако помощь последних не понадобилась. К их приезду пострадавшего уже увезли в больницу.