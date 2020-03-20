20.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Электричка сбила Land Cruiser Prado на железнодорожном переезде у вокзала в Бердске

19:00 20.03.2020 Фото: АвтоБердск
0

«Гонщик» хотел, вероятно, проскочить перед прибывающего на станцию электропоезда из Новосибирска. Но не успел.С разбитой головой его «скорая» увезла в больницу. Разбитый внедорожник убрали с рельсов рабочие станции Бердск. Этот момент попал на видео.

Электричка сбила Land Cruiser Prado на железнодорожном переезде у вокзала в Бердске
Электричка сбила внедорожник на переезде в Бердске

Электричка из Новосибирска сбила внедорожник на переезде в Бердске сегодня, 20 марта, сообщает «АвтоБердск». ДТП произошло около 16 часов на переезде через рельсы у железнодорожного вокзала на станции Бердск. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо», выехав по непонятным причинам на переезд, попал под прибывающую электричку.

Водитель жив, отмечают очевидцы, но голова его в крови. Рабочие станции откатили разбитый внедорожник с рельсов на обочину. На место происшествия прибыла скорая помощь, пожарные и спасатели Бердского ПСО, однако помощь последних не понадобилась. К их приезду пострадавшего уже увезли в больницу.

Электричка сбила Land Cruiser Prado на железнодорожном переезде у вокзала в Бердске

Сбитый на рельсах внедорожник

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем торопился?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Коронавирус приведет к снижению активности инвесторов на мировом рынке коммерческой недвижимости
19:30 20-03-2020
Коронавирус приведет к снижению активности инвесторов на мировом рынке коммерческой недвижимости
Сохранил ключевую ставку в 6% годовых Банк России на фоне обвала рубля
19:30 20-03-2020
Сохранил ключевую ставку в 6% годовых Банк России на фоне обвала рубля
5 режимов питания для стройной фигуры женщин после 50
19:27 20-03-2020
5 режимов питания для стройной фигуры женщин после 50
К задержкам в строительстве может привести запрет на въезд иностранных рабочих в РФ
19:25 20-03-2020
К задержкам в строительстве может привести запрет на въезд иностранных рабочих в РФ
Перцы и томаты апрельского посева: как сформировать высокоплодоносные саженцы
19:19 20-03-2020
Перцы и томаты апрельского посева: как сформировать высокоплодоносные саженцы
Насекомые в домашних крупах, как избавится от вредителей?
19:16 20-03-2020
Насекомые в домашних крупах, как избавится от вредителей?
На карантин не закроют Москву из-за коронавируса, заявил Песков
19:15 20-03-2020
На карантин не закроют Москву из-за коронавируса, заявил Песков
ВИА Гра даже без макияжа: Надя Мейхер показала поклонникам свежее лицо без косметики
19:13 20-03-2020
ВИА Гра даже без макияжа: Надя Мейхер показала поклонникам свежее лицо без косметики
Запугали коронавирусом: Молодая жена Петросяна угрожает поклонникам баном на своей личной странице
19:09 20-03-2020
Запугали коронавирусом: Молодая жена Петросяна угрожает поклонникам баном на своей личной странице
Зеркальное число 04.04.2020 принесет деньги и удачу трем знакам зодиака. Узнай, каким!
19:03 20-03-2020
Зеркальное число 04.04.2020 принесет деньги и удачу трем знакам зодиака. Узнай, каким!