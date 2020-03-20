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Сохранил ключевую ставку в 6% годовых Банк России на фоне обвала рубля

19:30 20.03.2020 Фото: Википедии
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Многие эксперты сходятся во мнении, что компромисс связан с необходимостью балансировать между падением курса национальной валюты и угрозой со стороны замедления мировой экономики.

Сохранил ключевую ставку в 6% годовых Банк России на фоне обвала рубля
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых.
«В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария <…>. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть», — уточняется в релизе регулятора.

Решение совпало с ожиданиями рынка: большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что ставка не изменится на фоне обвала рубля, распространения коронавируса и возросшей общей волатильности.

Многие эксперты сходятся во мнении, что компромисс связан с необходимостью балансировать между падением курса национальной валюты и угрозой со стороны замедления мировой экономики.

В прошлом году Центробанк суммарно снизил ключевую ставку на полтора процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — еще на 0,25. Его председатель Эльвира Набиуллина обещала, что это не предел, однако теперь такие планы выглядят крайне маловероятными, уверены специалисты.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

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