Перенесли выплату пенсий на 23 марта из-за выходного жителям Бердска

ПФР Бердска информирует о переносе выплаты пенсий

Отделение ПФР по Новосибирской области напоминает жителям региона, получающим пенсии и иные социальные выплаты через банки, что денежные средства на эти цели по графику перечисляются 11 и 21 числа каждого месяца. В связи с тем, что день перечисления в марте выпадает на выходной день, средства будут перечислены в первый рабочий день после выходных, то есть 23 марта. Об этом сообщили сегодня, 20 марта, в управлении Пенсионного фонда по Бердску.

-Зачисление средств на счет пенсионера требует некоторого времени и происходит не позднее следующего дня после того, как ПФР перечислит деньги на счет в кредитной организации. Напомним, что доставка пенсии осуществляется по выбору пенсионера: через «Почту России» или через кредитные учреждения (на счет по вкладу или на счет банковской карты). На сегодняшний день отделение ПФР по Новосибирской области сотрудничает по вопросам выплаты пенсий с 24 кредитными учреждениями. Доставка же через «Почту России» осуществляется по установленному Почтой графику, — уточнили в бердском отделении ПФР.