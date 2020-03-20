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Кровавая бойня: Скончался в больнице расстрелянный из ружья в ходе конфликта житель Новосибирска

20:30 20.03.2020 Фото: СКР
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Четверо мужчин спорили на улице. в какой-то момент один из «собеседников» достал из автомобиля гладкоствольное оружие и открыл стрельбу. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Кровавая бойня: Скончался в больнице расстрелянный из ружья в ходе конфликта житель Новосибирска
СК ходатайствует об аресте стрелка

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства, сообщили сегодня, 20 марта, в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту совершения убийства 36 -летнего мужчины.

Следствием установлено, что 19 марта 2020 года в вечернее время у дома №37/3 по ул. Гризодубовой между мужчинами в количестве четырех человек возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина достал из автомобиля гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил в 36-летнего собеседника, далее с места происшествия скрылся.

Потерпевший был доставлен с огнестрельным ранением грудной клетки в медицинское учреждение и, несмотря на усилие врачей, скончался от полученного ранения.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили подозреваемого и доставили к следователю СКР.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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