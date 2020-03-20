Кровавая бойня: Скончался в больнице расстрелянный из ружья в ходе конфликта житель Новосибирска

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства, сообщили сегодня, 20 марта, в региональном управлении Следственного комитета.
Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту совершения убийства 36 -летнего мужчины.
Следствием установлено, что 19 марта 2020 года в вечернее время у дома №37/3 по ул. Гризодубовой между мужчинами в количестве четырех человек возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина достал из автомобиля гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил в 36-летнего собеседника, далее с места происшествия скрылся.
Потерпевший был доставлен с огнестрельным ранением грудной клетки в медицинское учреждение и, несмотря на усилие врачей, скончался от полученного ранения.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили подозреваемого и доставили к следователю СКР.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.