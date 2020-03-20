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Заступника под суд: Убил в драке напавшего на женщину с ножом ее мужа житель Брянской области

21:00 20.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт. Однако глава СКР поручил центральному аппарату проверить полноту расследования региональным управлением Следственного комитета.

Заступника под суд: Убил в драке напавшего на женщину с ножом ее мужа житель Брянской области
Присяжные оправдали заступника

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сегодня, 20 марта, дал ряд поручений по материалам, ставшим предметом внимания СМИ, сообщили в главке СКР.

Например, в ряде федеральных СМИ освещался приговор жителю Брянской области, обвинявшегося в убийстве мужа женщины, за которую он заступился.

Год назад Николай Макурин стал свидетелем семейной ссоры женщины и ее супруга, который угрожал ей ножом. Макурин заступился за женщину, и в результате драки муж женщины погиб. Уголовное дело в отношении Николая Макурина было направлено в суд. 18 марта 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт по этому делу.

Председатель СК России поручил центральному аппарату запросить материалы уголовного дела и проверить полноту и объективность проведенного региональным следственным управлением расследования.

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