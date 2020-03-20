20.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Отменили турнир гимнасток памяти Героя России Лелюха и мультфестиваль из-за коронавируса в Бердске

21:15 20.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Некоторые конкурсы пройдут в заочной форме. Но не состоятся семинары для родителей и педагогов, собрание по случаю 100-летия бердского комсомола. Пока значится в списке торжество в ДК «Родина» по случаю Дня работника культуры, запланированное на 27 марта.

Отменили турнир гимнасток памяти Героя России Лелюха и мультфестиваль из за коронавируса в Бердске
Турнир памяти Лелюха и Мокрова проводят уже 25 лет в Бердске
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Отменили турнир гимнасток памяти Героя России Лелюха и мультфестиваль из за коронавируса в Бердске

Зарегистрировано уже 4 случая коронавируса на 20 марта в Новосибирской областиЕще два случая коронавируса за 20 марта зарегистрировал Роспотребнадзор в Новосибирской областиЕщё 64 новостей

С 19 марта в Бердске отменили ряд массовых мероприятий — спортивных и культурных. Как сообщили в мэрии, 19 марта в ДК «Родина» должно было пройти собрание, посвященное 100-летию образования ВЛКСМ в Бердске. Его не стали проводить. Как и традиционный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Героя России капитана Игоря Лелюха и полковника Юрия Мокрова, запланированный на 20 марта в  ЦСК «Вега». Это должный были быть юбилейные 25-е соревнования.

22 марта в оздоровительном лагере им. В. Дубинина, что в Речкуновской зоне отдыха, должно было состояться торжественное закрытие XIV городской профильной смены военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Бердска «Бердская дружина-2020», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его тоже отменили.

Открытый городской конкурс исполнительского искусства «Музыкант – первоклассник», запланированный на понедельник, 23 марта, решили провести в заочной форме — с 10:00 до 12:00 в ДШИ «Берегиня».

Отменили семинар для молодых родителей по теме: «Раннее развитие детей от года до трех лет», который должен был пройти во вторник, 24 марта в Центральной детской библиотеке на ул. Свердлова, 1.

26 марта в актовом зале лицея №6», у должен был пройти выездной межрайонный учебно-методический семинар «Профилактика экстремизма, радикализации и деструктивного информационно-психологического воздействия на молодежь». Мероприятие не состоится.

В этот же день, в следующий четверг» в кинотеатр «Орион» проведут заочно открытый фестиваль детского мультипликационного кино «Наливное яблочко» в рамках XIV городского детско-юношеский фестиваля «Творчество».

Решили не отменять финал городской игры по основам избирательного права среди студентов учебных заведений профессионального образования Бердска «Ты в ТЕМЕ». Он пройдет 25 марта в Бердском электромеханическом колледже. Пока запланировано торжественное празднование Дня работника культуры в Новосибирской области в бердском ДК «Родина» 27 марта в 16.00.

Все ограничения и отмены связаны с постановлением мэра Бердска, направленным на предотвращение распространения коронавируса в городе. Одна из мер — отмена массовых мероприятий, особенно тех, что проходят в помещениях.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы отменили посиделки в компании?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зарегистрировано уже 4 случая коронавируса на 20 марта в Новосибирской области
22:15 20-03-2020
Зарегистрировано уже 4 случая коронавируса на 20 марта в Новосибирской области
Бердск75 дней до Победы: когда победим, тогда придем домой
22:00 20-03-2020
75 дней до Победы: когда победим, тогда придем домой
БердскГород уходит под воду? 66 зон локального подтопления вместо 12 стало в Бердске 1
22:00 20-03-2020
Город уходит под воду? 66 зон локального подтопления вместо 12 стало в Бердске
Главные сбывшиеся пророчества Ванги. Предсказание ясновидящей на 2020 год 2
22:00 20-03-2020
Главные сбывшиеся пророчества Ванги. Предсказание ясновидящей на 2020 год
БердскДырка за дыркой: пробивают колеса и "целуются взасос" автомобили в Молодежном Бердска 23
21:58 20-03-2020
Дырка за дыркой: пробивают колеса и
Еще два случая коронавируса за 20 марта зарегистрировал Роспотребнадзор в Новосибирской области
21:30 20-03-2020
Еще два случая коронавируса за 20 марта зарегистрировал Роспотребнадзор в Новосибирской области
БердскОтменили турнир гимнасток памяти Героя России Лелюха и мультфестиваль из-за коронавируса в Бердске
21:15 20-03-2020
Отменили турнир гимнасток памяти Героя России Лелюха и мультфестиваль из-за коронавируса в Бердске
Заступника под суд: Убил в драке напавшего на женщину с ножом ее мужа житель Брянской области
21:00 20-03-2020
Заступника под суд: Убил в драке напавшего на женщину с ножом ее мужа житель Брянской области
БердскЗакрыл личный прием и ограничил доступ граждан федеральный суд Бердска до 10 апреля
20:45 20-03-2020
Закрыл личный прием и ограничил доступ граждан федеральный суд Бердска до 10 апреля
Кровавая бойня: Скончался в больнице расстрелянный из ружья в ходе конфликта житель Новосибирска
20:30 20-03-2020
Кровавая бойня: Скончался в больнице расстрелянный из ружья в ходе конфликта житель Новосибирска