Отменили турнир гимнасток памяти Героя России Лелюха и мультфестиваль из-за коронавируса в Бердске

Некоторые конкурсы пройдут в заочной форме. Но не состоятся семинары для родителей и педагогов, собрание по случаю 100-летия бердского комсомола. Пока значится в списке торжество в ДК «Родина» по случаю Дня работника культуры, запланированное на 27 марта.

Турнир памяти Лелюха и Мокрова проводят уже 25 лет в Бердске

С 19 марта в Бердске отменили ряд массовых мероприятий — спортивных и культурных. Как сообщили в мэрии, 19 марта в ДК «Родина» должно было пройти собрание, посвященное 100-летию образования ВЛКСМ в Бердске. Его не стали проводить. Как и традиционный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Героя России капитана Игоря Лелюха и полковника Юрия Мокрова, запланированный на 20 марта в ЦСК «Вега». Это должный были быть юбилейные 25-е соревнования.

22 марта в оздоровительном лагере им. В. Дубинина, что в Речкуновской зоне отдыха, должно было состояться торжественное закрытие XIV городской профильной смены военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Бердска «Бердская дружина-2020», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его тоже отменили.

Открытый городской конкурс исполнительского искусства «Музыкант – первоклассник», запланированный на понедельник, 23 марта, решили провести в заочной форме — с 10:00 до 12:00 в ДШИ «Берегиня».

Отменили семинар для молодых родителей по теме: «Раннее развитие детей от года до трех лет», который должен был пройти во вторник, 24 марта в Центральной детской библиотеке на ул. Свердлова, 1.

26 марта в актовом зале лицея №6», у должен был пройти выездной межрайонный учебно-методический семинар «Профилактика экстремизма, радикализации и деструктивного информационно-психологического воздействия на молодежь». Мероприятие не состоится.

В этот же день, в следующий четверг» в кинотеатр «Орион» проведут заочно открытый фестиваль детского мультипликационного кино «Наливное яблочко» в рамках XIV городского детско-юношеский фестиваля «Творчество».

Решили не отменять финал городской игры по основам избирательного права среди студентов учебных заведений профессионального образования Бердска «Ты в ТЕМЕ». Он пройдет 25 марта в Бердском электромеханическом колледже. Пока запланировано торжественное празднование Дня работника культуры в Новосибирской области в бердском ДК «Родина» 27 марта в 16.00.

Все ограничения и отмены связаны с постановлением мэра Бердска, направленным на предотвращение распространения коронавируса в городе. Одна из мер — отмена массовых мероприятий, особенно тех, что проходят в помещениях.