Еще два случая коронавируса за 20 марта зарегистрировал Роспотребнадзор в Новосибирской области

В России зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. В Новосибирскую область смертельный вирус привезли из Франции и Италии.

Коронавирусом в России заразилось более 250 человек

За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции в Российской Федерации в 9 регионах. Об этом 20 марта сообщил Роспотребнадзор.

Распределение по регионам:

1. Москва — 33

2. Республика Саха (Якутия) — 6

3. Санкт-Петербург — 4

4. Самарская область — 4

5. Кировская область — 2

6. Новосибирская область — 2

7. Московская область — 1

8. Ульяновская область — 1

9. Тюменская область — 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 69 075 человек, по состоянию на 19.03.2020 под контролем остаются 27 487 человек.

На 10 часов утра 20 марта в Новосибирске зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба случая – «завозные». Одна пациентка прилетела из Франции, вторая – из Италии. Состояние обеих – удовлетворительное, сообщили в минздраве Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одна из заразившихся проживает в Академгородке. В связи с этим председатель СО РАН разослал письма среди научного сообщества.

826 жителей региона находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. Это люди, контактировавшие с инфицированными, или те, кто недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, у которых нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1003 человека.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за границы. У 32 – тесты отрицательные, у 16 человек взятые анализы – в процессе обработки.

В детской больнице №3 находятся 6 детей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных стран. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии.

— Обращаем ваше внимание! В связи с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой от 18 марта все, кто прибывает на территорию РФ, должны быть изолированы. Поэтому те, кто вернулся из-за рубежа в последние 14 дней, должны оставаться дома, обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы за ними установили медицинское наблюдение и оформили больничный. В случае возникновения вопросов по поводу организации непрерывного медицинского наблюдения или оформления листка нетрудоспособности необходимо позвонить на горячую линию 112, — отметили в ведомстве.