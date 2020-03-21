21 марта — родительская суббота Великого поста. Помяни своих усопших близких

В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.

Родительские субботы — дни особого поминовения усопших.

В эти дни на Литургии читаются молитвы об умерших православных христианах, совершаются заупокойные богослужения

В период Великого поста в Православном церковном календаре есть специальные дни поминовения усопших, и в марте 2020 года таких три. Это субботы 14, 21 и 28 марта, пишет Фома.ру

В эти дни и накануне вечером в храмах обычно много верующих, пришедших помолиться за своих близких, ушедших в мир иной. После заупокойной Литургии совершается панихида, и вся Церковь обращается к Господу с просьбой простить грехи усопших и позаботиться о них, даровав их душам покой и радость.

Мы не знаем, какая она — загробная жизнь, но люди, чей земной путь закончен, уже не могут исправить свои ошибки и изменить то, что было ими совершено, и потому так важна молитва живых. Потому на каждой Литургии из просфор вынимаются частицы за усопших и звучат молитвенные прошения о них. Но в дни Святой Четыредесятницы — самого длинного и строгого православного поста — Литургия совершается не каждый день, а потому и поминовение в храме происходит реже. Чтобы не лишать усопших такой церковной поддержки, были установлены родительские субботы на второй, третьей и четвёртой неделях поста. Чаще всего все три великопостных дня поминовения усопших приходятся, как и в 2020 году, на март. В личной же молитве милости к своим умершим близким христиане просят у Господа ежедневно.

Как поминать

Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) — это дни особого поминовения усопших. В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.

Поэтому самое лучшее в этот день — прийти в храм и подать записку об усопших на Проскомидию и на панихиду.

На кладбище вы можете попросить священника совершить на могиле литию или прочитать литию для чтения мирянами дома.

Если у вас нет возможности прийти в храм, прочитайте дома литию и Канон об усопших.

В эти дни Церковь молитвенно поминает всех умерших христиан. В храме служится особая, вселенская панихида.

Все дни поминовения 2020 года

Вселенские субботы

1. Мясопустная суббота — 22 февраля



За неделю до Великого поста, в субботу перед Неделей о Страшном суде. В день, предшествующий воспоминанию Последнего суда, христиане молят Праведного Судью явить Свою милость всем усопшим христианам.

2. Троицкая суббота — в субботу перед праздником Святой Троицы — 6 июня

У Бога все живы. В Церкви мы ощущаем связь со всеми умершими христианами. Пятидесятница — день рождения Церкви. Накануне этого дня Церковь молится о христианах, переступивших порог земной жизни.

Родительские субботы Великого поста

«Родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей. В эти дни в храме после Литургии совершают особую заупокойную службу — панихиду.

На протяжении всего Великого поста очень мало дней, когда возможно совершение полной Литургии, а значит, и главной церковной молитвы об усопших. Чтобы не лишать умерших молитвенного предстательства в этот период, Церковь установила три особых дня для молитвы о них.

2-я неделя Великого поста — 14 марта

3-я неделя Великого поста — 21 марта

4-я неделя Великого поста — 28 марта

Частные родительские дни



Эти дни поминовения усопших существуют в богослужебной практике только Русской Православной Церкви.

1. День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны — 9 мая

После литургии совершается благодарственный молебен за дарование победы и заупокойная лития.

2. Радоница — 9-й день после Пасхи, вторник Фоминой седмицы — 28 апреля

С этого дня Устав Церкви вновь, после долгого перерыва на Великий пост и пасхальные дни, дозволяет общецерковное поминание умерших.

3. День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных — 11 сентября

Поминовение было установлено указом Екатерины II во время Русско-турецкой войны (1768–1774). В современной богослужебной практике зачастую опускается.

4. Димитриевская родительская суббота — 7 ноября.

В субботу, предшествующую дню памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). Установлена благоверным князем Дмитрием Донским после возвращения в Москву с битвы на Куликовом поле (1380).