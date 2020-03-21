Розыск: 33,7 тыс украл из офиса микрозаймов грабитель с отверткой в Бердске

Грабитель забрал деньги из офиса и скрылся

02.03.2020 в период с 17 часов 42 минут до 17 часов 44 минут неустановленное лицо, находясь в помещении ООО Микрокредитная компания «Скорость Финанс», расположенном по адресу: Новосибирская область г.Бердск, ул. Ленина 47а, напало на сотрудников компании М. и К. и, применяя предмет, используемый им в качестве оружия, под угрозой применения к М. и К., насилия опасного для их жизни и здоровья, открыто похитило, принадлежащие ООО МКК «Скорость финанс» денежные средства на общую сумму 33 750 рублей, сообщил Курьер.Среда.Бердск Отдел МВД по Бердску.

Возбуждено уголовное дело от 02.03.2020 по ст.162 ч. 2 УК РФ.

За данное преступление разыскивается : парень на вид около 30-35 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, русской национальности, глаза голубые, светлые волосы, острый нос, острый подбородок. Одет был в черную кожаную куртку до бедра, с серой опушкой на капюшоне, синие джинсы, шапка зеленого цвета.