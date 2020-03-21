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Розыск: 33,7 тыс украл из офиса микрозаймов грабитель с отверткой в Бердске

12:05 21.03.2020 Фото: Полиция Бердска
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Приметы: парень на вид около 30-35 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, русской национальности, глаза голубые, светлые волосы, острый нос, острый подбородок.

Розыск: 33,7 тыс украл из офиса микрозаймов грабитель с отверткой в Бердске
Грабитель забрал деньги из офиса и скрылся

02.03.2020 в период с 17 часов 42 минут до 17 часов 44 минут неустановленное лицо, находясь в помещении ООО Микрокредитная компания «Скорость Финанс», расположенном по адресу: Новосибирская область г.Бердск, ул. Ленина 47а, напало на сотрудников компании М. и К. и, применяя предмет, используемый им в качестве оружия, под угрозой применения к М. и К., насилия опасного для их жизни и здоровья, открыто похитило, принадлежащие ООО МКК «Скорость финанс» денежные средства на общую сумму 33 750 рублей, сообщил Курьер.Среда.Бердск Отдел МВД по Бердску.

Возбуждено уголовное дело от 02.03.2020 по ст.162 ч. 2 УК РФ.

За данное преступление разыскивается : парень на вид около 30-35 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, русской национальности, глаза голубые, светлые волосы, острый нос, острый подбородок. Одет был в черную кожаную куртку до бедра, с серой опушкой на капюшоне, синие джинсы, шапка зеленого цвета.

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От редакции

Знаете грабителя?

Семён Семёныч, 21 марта 2020 12:35
Описание преступника составляли бабушки у подъезда? Это у них две национальности русская и нерусская. Оперативный работник внешность хотя бы славянской назвал.
Аноним, 21 марта 2020 12:39
Тот редкий случай, когда преступник заслуживает большего уважения, чем жертва
Бармалей, 21 марта 2020 12:51
Бердск город солевых наркоманов.
Аноним, 21 марта 2020 13:13
У нас ещё хорошая обстановка - всего процентов 40 от общего населения. Побывали бы вы на урале и Поволжье, там даже покемоны в погонах все поголовно уделанные на работу ходят

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