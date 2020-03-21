Лунный календарь посадки рассады на выходные 21 — 22 марта 2020 года: фаза убывающей луны

22 марта 2020 года в 12:00 — 28 лунный день. самый спокойный и гармоничный день, предназначенный для созидания и созерцания. В этот лунный день недопустимы любые действия, связанные с разрушением.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается

В Лунном календаре огородника и садовода на Март 2020 года различные события оказывают определенное действие на посадку и пересадку растений или уход за ними. Выбрав благоприятные дни для работ в огороде и саду, Вы сохраните свои положительные силы и настрой, избавите растения от всех опасностей, обретете гармонию со своим огородом и садом.

Что следует сделать 21 и 22 марта, чтобы улучшить качество рассады и получить обильный урожай летом, расскажем в материале.

На дату 21.03.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 27 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 8%. Восход Луны в 06:14, а закат в 15:10.

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 21 марта 2020

Луна в знаке зодиака Водолей (−) Луна в знаке Водолей. это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды. Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов. Благоприятно в водолее: вспашка, рыхление и окучивание;

прополка и прореживание всходов;

формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;

прищипка, пасынкование;

опрыскивание от вредителей и болезней;

сбор семян и корнеплодов на семенники;

уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;

уборка зерновых;

заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;

срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;

выкопка луковиц и клубней для хранения;

выпечка. Возможно: посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;

укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа. Не благоприятно в водолее: посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;

полив, это может привести к заболеванию корней;

подкормки, т.к. можно сжечь растение.