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75 дней до Победы: неплохо было бы, если бы обулись все в пимы

17:35 21.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: неплохо было бы, если бы обулись все в пимы
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: неплохо было бы, если бы обулись все в пимы

75 дней до Победы: неплохо было бы, если бы обулись все в пимы75 дней до Победы: когда победим, тогда придем домойЕщё 23 новости

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

28. 06. 1943
Георгий Потапов

Шура, ты просишь, чтобы чаще писал. Писать можно часто, но как-то нет желания, потому что думаем о другом. Но это, конечно, я не прав, так что письма веселят. Прости меня, Шура, буду писать часто. Подошло время для тебя, Шура, приготовится к зиме, но советуйся со мной, знаешь, как для тебя, конечно, трудновато, но может быть как-нибудь к зиме приготовься … Но сама знаешь насчет своей жизни. Неплохо было бы, если бы обулись все в пимы. Моего, Шура, не жалей, как можно делай, чтобы было лучше для вас. Хорошо, что ты себе выменяла пимы, еще бы ребятам как-нибудь . Целую всех вас. Прошу Боря, Миша, Галя, слушайте маму, она вас оденет и прокормит.
Нов. Обл.
Город Новосибирск
Поселок Бердск
улица Обская № 20
Получит Александре
Алексеевне Потаповой
___________________________________
Пол. Поч. 43737 (Подпись)

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