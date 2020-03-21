75 дней до Победы: неплохо было бы, если бы обулись все в пимы

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

28. 06. 1943

Георгий Потапов



Шура, ты просишь, чтобы чаще писал. Писать можно часто, но как-то нет желания, потому что думаем о другом. Но это, конечно, я не прав, так что письма веселят. Прости меня, Шура, буду писать часто. Подошло время для тебя, Шура, приготовится к зиме, но советуйся со мной, знаешь, как для тебя, конечно, трудновато, но может быть как-нибудь к зиме приготовься … Но сама знаешь насчет своей жизни. Неплохо было бы, если бы обулись все в пимы. Моего, Шура, не жалей, как можно делай, чтобы было лучше для вас. Хорошо, что ты себе выменяла пимы, еще бы ребятам как-нибудь . Целую всех вас. Прошу Боря, Миша, Галя, слушайте маму, она вас оденет и прокормит.Нов. Обл.Город НовосибирскПоселок Бердскулица Обская № 20Получит АлександреАлексеевне Потаповой___________________________________Пол. Поч. 43737 (Подпись)