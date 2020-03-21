Самый жуткий период в истории человечества: 100 лет холода и миллионы смертей сняли на видео

Наступило самое холодное десятилетие за двадцать веков, которое продолжалось с 536 года по 545-й. Урожая не было, а потому настал массовый голод.

Страшно и грустно думать о таком, но на самом деле были в истории человечества и ещё более мрачные времена

Говоря о худших в истории человечества временах, многие предпочитают «далеко не ходить», вспоминая страшный период 40-х годов прошлого века и Вторую мировую войну. В действительности, по самым приблизительным подсчётам погибло около 80 миллионов человек — и это страшная цифра.

Те люди, которые немного «углубятся в века», вспомнят XIV век, и не зря: именно в 1349 году татаро-монгольские захватчики «принесли» из Китая и Индии жуткую болезнь — бубонную чуму. Чума уничтожила около 60 миллионов человек.

Можно вновь вернуться в XX век и вспомнить Первую мировую, а также Гражданскую войну. В то же время в мире вспыхнула ещё одна эпидемия — «испанка», и вкупе все эти события унесли жизни до 100 миллионов человек. Страшно и грустно думать о таком, но на самом деле были в истории человечества и ещё более мрачные времена.

Полтора года без Солнца

По мнению Майкла Маккормика, который является специалистом по истории Средних веков, была и более жуткая напасть — она унесла много миллионов жизней людей всего за полтора года. Наверняка тема «апокалипсиса» в нашем мире знакома каждому: из года в год нам «обещают», что на Землю обрушится нечто из Космоса, или же произойдёт землетрясение, или извержение вулкана… Вот о последнем мы и поговорим, поскольку в 536 году нашей эры именно это и стало страшнейшей катастрофой.

К слову, мнение учёного не голословно, а основано на весьма достоверных источниках — летописях. Вся Европа, часть Азии и Ближний Восток… погрузились во тьму. Прокопий Кесарийский, византийский писатель, отмечал, что дневное небесное светило — Солнце, скрылось за пеленой дыма и пыли, и стало светить днём не ярче, чем Луна. Правда, называл это Прокопий «величайшим чудом». Тем не менее в этот период людей косила моровая язва, продолжались войны и сыпались на головы человечества иные несчастья.

Наступило самое холодное десятилетие за двадцать веков, которое продолжалось с 536 года по 545-й. Урожая не было, а потому настал массовый голод. В Северном Китае погибло 80% населения: даже летом там лежал снег, и вырастить какую-либо культуру представлялось практически невозможным. В то же время Европу атаковала Юстинианова чума, при этом половина населения Восточной Римской империи также погибла.

Учёные тем временем очень долго не могли понять, что стало причиной всего этого. Теории выдвигались разные, в том числе — об астероиде, который врезался в нашу планету. Но дело оказалось совершенно в другом.

Что говорится в «летописях» самого холодного десятилетия



Головоломка, казалось бы, не решится, но учёным помог анализ ледовых кернов. Ледовый керн является отличным источником информации, и его детальное исследование помогает определить мельчайшие подробности происходящего много веков назад. Данный археологический ресурс как «флэшка» хранит в себе сведения об изменениях температуры, а также атмосферных условиях, которые наблюдались давным-давно.

Именно благодаря сформированным в ледниках слоям можно понять, какие именно частицы находились в атмосфере в тот или иной период времени. Итак, можно говорить о том, что учёные изучали страшный период «без солнца» по «ледовым летописям». Тщательно изучив состав каждого ледового слоя, можно отыскать в нём самые разнообразные частицы. К примеру, пылинки из африканской Сахары, или же пепел, который витает в атмосфере после извержения вулканов.

Учёные из США провели просто грандиозное исследование. Они изучали образцы ледника, которые извлекали из 72-метрового керна — он был сделан в швейцарских Альпах. Именно на этой «флэшке» хранилась информация об истории человечества за последние 2000 лет. Исследования были очень точные, поскольку благодаря современным методам удалось определить не только то, что происходило в то или иное столетие, но даже год или день!

Что происходило, когда солнце «погасло» — причины и следствие

Итак, о чём же поведали микрочастицы, которые извлекли из ледника? В образцах, которые относятся к 536 году нашей эры, были найдены образцы вулканического стекла. «Прилетели» частицы из Исландии. Их же немного раньше отыскивали в торфяных болотах Европы. Учёные предположили, что вулканический «выброс», который состоял из частиц пыли и пепла, двигался из Исландии на юго-восток Европы. Затем шлейф накрыл Азию. К слову, такие же частицы отыскивали в образцах 540 года, а это означало, что извержение вулкана (или вулканов) было двойным.

Судя по всему, катастрофа имела просто феерический масштаб, поскольку в атмосферу попали миллионы тонн пепла. Сложно представить масштаб всего происходящего, поскольку выброс был такой мощности, что пыль и пепел скрыли Солнце на десять лет!

Само собой, что среднегодовые температуры в Европе и Азии резко упали — человечество к такому оказалось не готово. Что говорить, скорее всего, такая катастрофа привела бы к не менее жутким последствиям даже в современном мире!

Торговля, сельское хозяйство, ремесленное производство — всё это пришло в упадок. Почему учёные сделали такой вывод? Дело в том, что в «холодное десятилетие» в атмосфере наблюдался упадок концентрации свинца. Специалисты же знают, что во время всплеска торговли оборот серебряных монет достаточно высокий, а серебро — «выходец» из руды, в которой немало свинца. Таким образом, серебряные монеты в то время практически не чеканились — было незачем.

При этом период упадка длился намного дольше, чем десятилетие, и прийти в себя человечество не могло ещё долго. В образцах, которые добывались из породы разных лет, содержатся сведения о том, что экономический рост начался только через сто с лишним лет. И на семь веков человечество облегченно вздохнуло, поскольку концентрация свинца в атмосфере стала намного выше. Но в XIV веке в Европу пришла эпидемия чумы, поэтому торгово-экономические отношения вновь отошли на второй план.



Источник: therussiantimes.com