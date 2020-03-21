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Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет

13:44 21.03.2020, Евгений Никитин Фото: pexels.com, flickr.com
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Если подросток уже достиг возраста 16 лет, он может сразу же сдать экзамены ГИБДД и в 18 лет просто получить свои права.

Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет
Не удивительно, что при наблюдении за взрослыми, дети и подростки также стремятся получить права с наступлением совершеннолетия. Чтобы подготовить подрастающее поколение и дать максимальное количество информации, в Бердске были открыты автошколы со специальными программами для школьников.

Что это такое

На территории РФ в последние годы все чаще встает вопрос о воспитании подрастающего поколения и обучения правилам ПДД. Это связано с тем, что за школьной партой дети получают недостаточное количество информации по данной теме. Соответственно, не каждый подросток получает даже тривиальные знания о том, как правильно переходить улицу.
Отправляя своего ребенка в автошколу, каждый родитель может быть уверен, что школьник получит все необходимые практические знания и информацию о техническом устройстве автомобиля. Как результат, ребенок станет более внимательным на улице, узнает какие правила ПДД должен соблюдать и насколько опасным может быть их нарушение.
Для мальчиков станет интересным изучить механические детали автомобиля, и каким образом работает транспортное средство. Формируя правильное поведение, ребенок сможет обеспечить для себя безопасность самостоятельно, без помощи родительского контроля.
Если ребенок с малых лет интересуется устройством автомобилей, посещение автошколы станет для него самым настоящим увлекательным хобби. Некоторые дети в результате начинают посещать дополнительные кружки по техническому моделированию, заниматься автоспортом. В Бердске также можно найти совмещенные школы, где одновременно ребенок изучает правила ПДД и может на практике заниматься спортивными мероприятиями.

Программа обучения для школьников различного возраста

Весь общеобразовательный процесс можно поделить на прохождение нескольких этапов:
• Теоретическая подготовка, где школьники знакомятся со всеми правилами ПДД, изучают азы безопасности и поведения на дорогах, трассах, как должны взаимодействовать пешеход и водитель. Кроме того, учителя предлагают прохождение ознакомительного курса об устройстве транспортных средств (автомобиля, мотоцикла). Что касается практического плана на первом этапе, то здесь даются знания об управляющей системе, как производится посадка водителя, каким образом правильно тормозить или трогаться, что такое заезд в бокс, прохождение змейки в условиях, приближенных к реальным городским.
• Изучение механических узлов с теоретической точки зрения. Как правильно осуществлять вождение автомобиля в нестандартных условиях, какие основные узлы в нем расположены. Для тех, кто принимает решение заниматься автоспортом, специалисты рассказывают об основных правилах поведения, как подготавливают к заезду штурманов, какое внешнее воздействие испытывает спортивный автомобиль, какие силы необходимо учитывать в процессе гонки. Что такое занос и какую роль он может сыграть в безопасности водителя.
• Практические занятия. Школьник узнает, как правильно садиться в авто, какие существуют отличительные особенности, знакомятся с техникой безопасности, изучают, как правильно делать повороты и правильный выход из них.
Практическая часть предполагает ознакомление с работой рулевого колеса, как правильно тормозить при использовании различных видов покрытия, можно ли осуществлять вывод автомобиля из заноса, какие особенности существуют у переднего и заднего приводов, каким образом работает КПП, как происходит распределение нагрузки по осям.
Используя специальные закрытые площадки, школьник обретает понимание основных принципов управления автомобилем. К тому же, если подросток уже достиг возраста 16 лет, он может сразу же сдать экзамены ГИБДД и в 18 лет просто получить свои права.

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