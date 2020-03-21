Не обязательно вызвать «Ревизорро», чтобы понять: в вашей квартире куча пыли и грязи по углам!



Наверняка последняя генеральная уборка вашей квартиры проводилась еще до Нового года, поэтому самое время подумать и запланировать капитальную ревизию в своей квартире.

Совсем не обязательно вызывать «Ревизорро», чтобы найти проблемные участки и скопления грязи и пыли в своем доме. Достаточно провести плановую уборку по следующим пунктам:

• Чистка мебели. Можно воспользоваться услугами специализированных служб, которые профилируются на глубокой отчистке мягкой мебели. С помощью профессиональной техники и современных средств такая химчистка способна очистить даже самые застарелые пятна на вашем диване, кресле или матрасе, убить массу вредоносных бактерий, которые скопились в складках и тканях мебели. Кроме этого, такой вид очистки способен удалить даже неприятные зловонные запахи с вашего любимого дивана.

Если вы хотите справиться только своими силами, то можно воспользоваться обычным пылесосом, либо выбить пыль из дивана вручную. Существуют современные средства для чистки и выведения пятен с обивки, например «Ваниш», следует только внимательно изучить прилавки магазинов, и вы обязательно найдете средство для решения вашей проблемы.

• Чистка ковров. За долгую зиму, после многочисленных застолий и праздников, множество мусора, остатки еды оставили следы на коврах нашего дома. Въевшаяся грязь, крошки, шерсть животных и прочий мусор может находиться в ворсе ковра.

Это не только распространение мусора по всей квартире, но и воздействие грязи на здоровье. Особенно это актуально для тех, у кого в доме есть маленькие дети. Ни для кого не секрет, что малыши являются любителями закусить мусором, который только они способны найти по периметру квартиры. Чтобы такого не допустить, стоит задуматься о чистке ковров. Это можно сделать старым проверенным способом, а именно вынести на улицу и хорошенько выбить. Такой способ не является действенным, поскольку полностью уничтожить микробов и бактерий не получится. Для этого необходимо использовать специальные дезинфицирующие средства. Поэтому, самым целесообразным решением является привлечение специалистов в области чистки. Они обладают всеми навыками и средствами, чтобы полностью отчистить ковер от грязи и бактерий. Выведение пятен, удаление мусора и дезинфицирование – это не весь список услуг, которые могут предоставить компании по химчистке ковровых покрытий.

• Чистка одежды. Приближение тепла, самое время задуматься о легкой одежде, которая хранилась долгой зимой в шкафах. Пальто, платья, брюки и пиджаки, под воздействием пыли имеют более блеклый цвет и специфический запах. И не у каждого человека есть время и силы, чтобы полностью вычистить свой гардероб. С этим может помочь химчистка одежды. В короткий срок и за умеренную цену, специалисты приведут вашу одежду в надлежащий вид, в которой будет не стыдно выйти в свет. Это отличный способ подготовить и очистить зимние вещи, чтоьбы к следующему сезону они были уже готовы.

• Ателье. Главный источник хорошего настроения и вида в доме – окна, а значит, их украшение – это первоочередная задача. С приближением весны обязательно впустите в свою квартиру новые краски, цвета и ткани. Самый простой способ это сделать – заменить шторы на окне. Можно приобрести уже новые, готовые шторы в многочисленных магазинах нашего города и обновить интерьер с помощью них в одно мгновение. А можно подчеркнуть индивидуальность вашего жилья и пошить шторы на заказ. Подбор материалов и цветовой гаммы для ваших штор позволят насытить комнату именно той энергетикой, которую вы хотите. Качественные замеры и пошив позволяют быть уверенным в том, что штора идеально подойдет для комнаты.

• Клининговые компании. На данный момент большой популярностью пользуются фирмы, предоставляющие услуги уборки. Они не только производят качественную уборку различных помещений, но и затрагивают те участки, до которых мы порой не можем и вовсе достать. Например, мойка окон на высоком этаже связана с большим риском. И не каждому захочется щекотать свои нервы. А специалисты клининговых компаний имеют не только навыки, но и специальные приспособления, которые им в этом помогают. Также они позволяют сэкономить время, которое можно потратить с пользой для себя. Генеральная уборка дома – это энергозатратное дело, которое может лишить вас последних сил. Но в случае, если вы приглашаете сторонних специалистов, вам не придется делать абсолютно ничего, только проверять результат работы. Клининговые компании обладают широким спектром предоставляемых услуг, и потому смогут убрать вашу квартиру от пола до потолка.

В настоящий момент мы можем сильно упростить свою жизнь. Сейчас существует масса всевозможных компаний, которые предоставляют различные услуги. Достаточно только поискать такие объявления, и можно сделать все домашние дела, не отрываясь от чашки чая или любимой книги.