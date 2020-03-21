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Будут ли штрафовать родителей за бесцельно шатающихся по улицам и ТЦ детей на короновирусных каникулах в Бердске?

10:33 21.03.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Чрезвычайная ситуация не объявлена, поэтому о мерах наказания не идет и речи. Родителям рекомендовали контролировать места пребывания детей, исключая с большим скоплением людей.

Будут ли штрафовать родителей за бесцельно шатающихся по улицам и ТЦ детей на короновирусных каникулах в Бердске?
Сейчас стоит такая погода, что некоторые школьники сильно-то и не стремятся дни напролет гулять по городу

Из-за угрозы коронавируса ушли раньше на каникулы школьники Бердска. Некоторые мамы в первый день каникул получили сообщения с просьбой контролировать места прибывания своих детей. Они не должны посещать общественных мест с большим скоплением людей. По возможности больше сидеть дома.

Накануне весенних каникул сотрудники управления образования провели совещание с руководителями бердских школ.

— На совещании руководителям была поставлена задача отработать вопрос времяпровождения детей с родителями, чтобы они не ходили торговые центры или кинотеатры, по возможности находились там, где нет массового скопления людей. И отработать данный вопрос по возможности не массово на родительских собраниях, а по переписке, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» и.о. управления образования Михаил Каркавин.

Однако родителям не всегда просто проконтролировать своих детей. Будут ли контролировать школьников какие-либо службы?

— Даже если с нашей стороны или стороны других органов будет какой-то контроль, то наказание за это не предусмотрено. У нас не чрезвычайная ситуация. Контроль за детьми должны осуществлять родители, — подчеркнул Каркавин.

Напомним, объявил о свободном посещении детских садов 16 марта на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин. Евгений Анатольевич принял решение об увеличении весенних каникулы для школьников Бердска.

— Я принял решение увеличить каникулы с 18 марта по 1 апреля. В этот период времени проанализировать возможность школ быть готовыми к свободному посещению учащихся. Если ситуация с распространением коронавируса не изменится, то мы будем вынуждены подходить к системе свободного посещения, значит за этот период времени к 1 апреля будем готовиться к свободному посещению школы, — объявил Евгений Шестернин.

Глава Бердска отметил, что понятие свободного посещения учебного заведения не включает в себя «лежу на диване и ничего не делаю». Ученики будут обязаны обучаться на дому дистанционным методом. Школьникам будет необходимо также готовить домашнее задание и передавать его педагогам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин Денис Александрович полагает, что увеличенные каникулы для школьников выльются в большее количество актов вандализма, совершаемых детьми и подростками в городе. 18 марта камера видеонаблюдения на доме №4 по ул. Горького запечатлела компанию подростков, трех мальчиков и девочку, праздно болтающихся возле подъезда. Сначала они ломились в подъезд, потом один подросток из компании разрисовал доску УК. Когда это закончил, начал плевать на видеокамеру, а потом и вовсе сломал ее. Причем, дети прекрасно понимали, что камера зафиксирует их действия. Просто они были уверены в своей безнаказанности, считает Денис Александрович.

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От редакции

Ваши дети сидят дома?

Бердчанин, 21 марта 2020 10:57
Дети - главные переносчики коронавируса. Они сами не болеют (и это хорошо!), но саму заразу переносят. Поэтому надо действительно как-то ограничить их передвижение, если коронавирус реально начнет циркулировать в России.

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