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Незаконно брала деньги за справки о составе семьи и месте жительства УК «Вымпел Сервис» в Бердске

17:07 21.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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В управляющейкомпании действовал прейскурант на выписки из домой книги и за выдачу прочих справок. Прокурор оспорил это в суде, посчитав ограничением конституционного права граждан на информацию, доступ к которой должен быть бесплатным.

Незаконно брала деньги за справки о составе семьи и месте жительства УК Вымпел Сервис в Бердске
Приговор суда еще не вступил в законную силу

Удовлетворены исковые требования прокурора Бердска к ЗАО ГК «Вымпел Сервис». Об этом сообщили в Бердском городском суде 20 марта.

Решением Бердского городского суда от 5 марта 2020 года удовлетворены исковые требования прокурора Бердска в интересах неопределенного круга лиц к управляющей компании. Действия ЗАО ГК «Вымпел Сервис» по взиманию платы за выдачу гражданам справок о составе семьи, выписок из домовой книги, справок с места жительства (архивных) признаны незаконными.

На ЗАО ГК «Вымпел Сервис» возложена обязанность не взимать плату за выдачу гражданам указанных документов.

-В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что ЗАО ГК «Вымпел Сервис» осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами. Приказом генерального директора ЗАО ГК «Вымпел Сервис» утвержден прейскурант цен на услуги по выдаче справок о составе семьи, справок с места жительства (архивных) и выписок из домовой книги. Стоимость услуг составляет: за выдачу справки о составе семьи – 50 руб., справки с места жительства (архивной) – 70 руб., выписки из домовой книги – 250 руб., — рассказали в суде.

Взимание платы за выдачу справки о составе семьи управляющей организацией является незаконным, поскольку законом предусмотрен беспрепятственный бесплатный доступ к информации, относящейся к персональным данным граждан (физических лиц). Таким образом, выдачу гражданам справок о составе семьи, выписок из домовой книги, справок с места жительства (архивных) за плату следует расценивать как ограничение права субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным, а, следовательно, как ограничение конституционного права граждан на информацию.

Решение от 5 марта 2020 года не вступило в законную силу.

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От редакции

Вы все еще платите за справки?

аноним, 21 марта 2020 12:57
То же самое в УК ЖилКомСервис, недавно 50 р отдали за справку о составе семьи. Понимаю, что бумага и тонер не бесплатны, но не дороговато ли за 1/2 листа А4 ? К тому же УК - не благотворительная организация, а создана, чтобы приносить прибыль владельцам. Так пусть несут и расходы
Аноним, 21 марта 2020 13:26
торгуют информацией, за деньги...
аноним, 21 марта 2020 14:17
вот и мы двое пенсионеров ,что бы получить субсидии брали там же две справки,итого 100 рублей..одни дают,другие забирают,дали квитанцию об оплате.
Аноним, 21 марта 2020 14:30
С Пенсионеров для получения субсидии требуют справку с налоговой инспекции что не является ип ооо. 150 рублей стоит такая штука. Так что Товарищ прокурор У вас ещё поле не паханое в этом направлении
Аноним, 21 марта 2020 14:47
в апреле 2019 брали справку в этой УК ничего не платили Это что то новенькое

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