Незаконно брала деньги за справки о составе семьи и месте жительства УК «Вымпел Сервис» в Бердске

В управляющейкомпании действовал прейскурант на выписки из домой книги и за выдачу прочих справок. Прокурор оспорил это в суде, посчитав ограничением конституционного права граждан на информацию, доступ к которой должен быть бесплатным.

Приговор суда еще не вступил в законную силу

Удовлетворены исковые требования прокурора Бердска к ЗАО ГК «Вымпел Сервис». Об этом сообщили в Бердском городском суде 20 марта.

Решением Бердского городского суда от 5 марта 2020 года удовлетворены исковые требования прокурора Бердска в интересах неопределенного круга лиц к управляющей компании. Действия ЗАО ГК «Вымпел Сервис» по взиманию платы за выдачу гражданам справок о составе семьи, выписок из домовой книги, справок с места жительства (архивных) признаны незаконными.

На ЗАО ГК «Вымпел Сервис» возложена обязанность не взимать плату за выдачу гражданам указанных документов.

-В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что ЗАО ГК «Вымпел Сервис» осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами. Приказом генерального директора ЗАО ГК «Вымпел Сервис» утвержден прейскурант цен на услуги по выдаче справок о составе семьи, справок с места жительства (архивных) и выписок из домовой книги. Стоимость услуг составляет: за выдачу справки о составе семьи – 50 руб., справки с места жительства (архивной) – 70 руб., выписки из домовой книги – 250 руб., — рассказали в суде.

Взимание платы за выдачу справки о составе семьи управляющей организацией является незаконным, поскольку законом предусмотрен беспрепятственный бесплатный доступ к информации, относящейся к персональным данным граждан (физических лиц). Таким образом, выдачу гражданам справок о составе семьи, выписок из домовой книги, справок с места жительства (архивных) за плату следует расценивать как ограничение права субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным, а, следовательно, как ограничение конституционного права граждан на информацию.

Решение от 5 марта 2020 года не вступило в законную силу.