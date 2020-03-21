Вступил в силу приговор в 2,5 года условно организатору подпольного казино под вывеской «Вексельные системы» в Бердске

Олега Омельянчука судили дважды. В том числе за применение насилия к представителю власти. Когда на него полицейские надевали наручники, он отчаянно сопротивлялся.

Фото с обысков в «Вексельных системах» осенью 2016 года

Вступил в законную силу приговор в отношении Олега Омельянчука, обвиняемого в организации подпольного казино.

-Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 17 марта 2020 года оставлен без изменения приговор Бердского городского суда Новосибирской области от 12 ноября 2019 года, которым осужден Омельянчук О.В. за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171.2, ч. 1 ст. 318 УК РФ, окончательно ему назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в 1 год 9 месяцев, — рассказали в Бердском городском суде 20 марта.

Приговором суда действия Омельянчука квалифицированы:

— по первому эпизоду по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенная группой лиц по предварительному сговору;

— по второму эпизоду ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи исполнением им своих должностных обязанностей.

По первому эпизоду Омельянчук признан виновным в том, что он и иные неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени по 4 марта 2016 года в нарушение требований закона, находясь в нежилом помещении, расположенном в Бердске, оборудованном под игорное заведение, используя для проведения азартных игр игровое оборудование в виде компьютеров, системных блоков, компьютерных манипуляторов, картридеров, а также необходимое вспомогательное оборудование, без регистрации в установленном законом порядке, без получения лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, из корыстных побуждений, незаконно организовали азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», вне игорной зоны.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», правоохранители еще в 2016 году прикрыли игорный дом под вывеской «Вексельные системы» в магазине «Смак» на ул. Ленина. Но первый приговор организатору областной суд отменил. Бердский суд 12 ноября 2019 годавынес приговор техническому директору незаконного казино Олегу Омельянчуку за организацию азартных игр — 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком в 1 год 9 месяцев.

Он незаконно организовал онлайн-казино в здании магазина «Смак» на 11 квартале, установил и настроил программное обеспечение игорного дома. В его обязанности входило подбирать персонал казино, разъяснять им правила заключения сделок с векселями, обеспечивать бесперебойную работу игровой системы, средства безопасности и конспирации, осуществлять внеплановую инкассацию.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при задержании Олег Омельянчук оказал сопротивление. Когда ему надевали наручники, он отбивался ими и бил по рукам оперативников. В итоге задержанный причинил телесные повреждения одному из сотрудников. Действия директора казино квалифицировали как применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Омельянчука судили дважды. Первый раз ему вынесли приговор в сентябре 2018-го. Тогда суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. После вынесения приговора с апелляционными жалобами в облсуд обратились и прокурор Бердска, и адвокаты осужденного. Защитники попросили оправдать доверителя, а прокурор отметить приговор, так как в нем не указаны преступные действия Омельянчука. В итоге приговор отменили, оставив подсудимого под подпиской о невыезде.

Повторно он сел на скамью подсудимых в феврале 2019 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», силовики прикрыли нелегальный игорный бизнес в центре Бердска в октябре 2016 года. Ночью в офис «Вексельных систем», расположенных в здании магазина «Смак» на ул. Ленина нагрянул отряд СОБР.

Правоохранители стали изымать компьютеры и другую имеющуюся технику. Персонал игорного заведения стоял лицом к стене. Посетителей не было. Заведение под вывеской «Вексельные системы» подозревали в организации незаконного подпольного игорного бизнеса.

В ту же ночь такое же подпольное казино «прикрыли» и в здании магазина «Калинка» (ул. Ленина, 90), тоже в центре Бердска. Правоохранители изъяли всю технику и мебель из помещения «Букмекерской конторы».

Согласно открытым данным, «Вексельные системы» под прикрытием биржевых торгов занимаются игорным бизнесом. Посетители «Вексельных систем» на кассе заведения приобретают «вексель» или карточку различного номинала. Далее эта карточка вставляется в специальные автоматы, подключенные к компьютерам. Игрокам объясняют, что они участвуют во «внебиржевых торгах» по обороту векселей. Но, как правило, весь процесс представляет из себя набор азартных онлайн-игр, запрещенных на территории РФ.

Жители Бердска неоднократно жаловались на «Вексельные системы», утверждая, что работа заведения очень напоминает казино. Отметим, что ранее на месте офиса «Вексельных систем» располагался офис «Всероссийской государственной лотереи Победа», деятельность которого также вызывала вопросы у силовиков.