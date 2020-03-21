21.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Уже 4 заболевших короновирусом: третий случай — женщина из Лондона, четвертый — женщина из Циюриха прилетели в Новосибирск

10:14 21.03.2020 Фото: pixabay
0

Полиция ищет пассажиров рейсов 557 авиакомпании «Победа» за 14 марта и рейса 2511 авиакомпании S7 из Домодедово.

Уже 4 заболевших короновирусом: третий случай женщина из Лондона, четвертый женщина из Циюриха прилетели в Новосибирск
Уже 4 человека заболели короновирусом в Новосибирске
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Уже 4 заболевших короновирусом: третий случай женщина из Лондона, четвертый женщина из Циюриха прилетели в Новосибирск

Уже 4 заболевших короновирусом: третий случай — женщина из Лондона, четвертый — женщина из Циюриха прилетели в НовосибирскЗарегистрировано уже 4 случая коронавируса на 20 марта в Новосибирской областиЕщё 65 новостей

20 марта подтверждены еще два случая заражения на территории региона. Всего в Новосибирской области на сегодня 4 пациента с коронавирусом, сообщил Минздрав.
Первая женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта. Она прилетела из Лондона в Санкт-Петербург, оттуда рейсом 557 авиакомпании «Победа» вылетела в Новосибирск и прибыла в Толмачево утром 14 марта. 18 марта почувствовала недомогание, вызвала скорую помощь, которая доставила ее в инфекционную больницу с температурой 37,2 и симптомами ОРВИ легкой степени тяжести. У пациентки взяли анализ на наличие коронавируса. После чего она написала отказ от госпитализации. С того момента ни с кем не контактировала. Когда были получены положительные результаты тестов на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу. В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора определяют круг людей, контактировавших с пациенткой. В том числе пассажиров рейса, на котором она прилетела в Новосибирск.

Вторая женщина прилетела из Цюриха в Москву 15 марта. В Швейцарии она находилась с 9 марта. Из Домодедово прибыла в Новосибирск утром 16 марта рейсом 2511 авиакомпании S7 и оставалась дома до 17 марта, пока не почувствовала симптомы ОРВИ. Пациентка сразу обратилась в скорую помощь, была госпитализирована в инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии. Контактировала только со своей семьей. Роспотребнадзор и полиция определяют адреса пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск.

Ситуация по ОРВИ и гриппу в Новосибирской области остается спокойной. Сегодня в регионе 3143 человека с такими диагнозами. 83 госпитализированы. Это ниже средних данных многолетней заболеваемости для текущего периода.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы летели этими рейсами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНезаконно брала деньги за справки о составе семьи и месте жительства УК "Вымпел Сервис" в Бердске
11:00 21-03-2020
Незаконно брала деньги за справки о составе семьи и месте жительства УК
Скрыла поезду в Испанию и заболела короновирусом главный инфекционист Ставрополья
10:59 21-03-2020
Скрыла поезду в Испанию и заболела короновирусом главный инфекционист Ставрополья
О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 2021 года
10:45 21-03-2020
О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 2021 года
БердскБудут ли штрафовать родителей за бесцельно шатающихся по улицам и ТЦ детей на короновирусных каникулах в Бердске? 1
10:33 21-03-2020
Будут ли штрафовать родителей за бесцельно шатающихся по улицам и ТЦ детей на короновирусных каникулах в Бердске?
NYT: Экономика России стрессоустойчива к кризису и далека от краха
10:30 21-03-2020
NYT: Экономика России стрессоустойчива к кризису и далека от краха
БердскТепло накроет город: До +8 градусов идет в Бердск 21 марта 1
10:29 21-03-2020
Тепло накроет город: До +8 градусов идет в Бердск 21 марта
БердскНевеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится 2
10:20 21-03-2020
Невеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится
Розыск: украл 46 тыс. рублей из кошелька за 5 минут неизвестный в одном из офисов Новосибирска
10:15 21-03-2020
Розыск: украл 46 тыс. рублей из кошелька за 5 минут неизвестный в одном из офисов Новосибирска
Уже 4 заболевших короновирусом: третий случай - женщина из Лондона, четвертый - женщина из Циюриха прилетели в Новосибирск
10:14 21-03-2020
Уже 4 заболевших короновирусом: третий случай - женщина из Лондона, четвертый - женщина из Циюриха прилетели в Новосибирск
21 марта - родительская суббота Великого поста. Помяни своих усопших близких 1
10:00 21-03-2020
21 марта - родительская суббота Великого поста. Помяни своих усопших близких