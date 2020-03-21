Уже 4 заболевших короновирусом: третий случай — женщина из Лондона, четвертый — женщина из Циюриха прилетели в Новосибирск

Уже 4 человека заболели короновирусом в Новосибирске

20 марта подтверждены еще два случая заражения на территории региона. Всего в Новосибирской области на сегодня 4 пациента с коронавирусом, сообщил Минздрав.

Первая женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта. Она прилетела из Лондона в Санкт-Петербург, оттуда рейсом 557 авиакомпании «Победа» вылетела в Новосибирск и прибыла в Толмачево утром 14 марта. 18 марта почувствовала недомогание, вызвала скорую помощь, которая доставила ее в инфекционную больницу с температурой 37,2 и симптомами ОРВИ легкой степени тяжести. У пациентки взяли анализ на наличие коронавируса. После чего она написала отказ от госпитализации. С того момента ни с кем не контактировала. Когда были получены положительные результаты тестов на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу. В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора определяют круг людей, контактировавших с пациенткой. В том числе пассажиров рейса, на котором она прилетела в Новосибирск.

Вторая женщина прилетела из Цюриха в Москву 15 марта. В Швейцарии она находилась с 9 марта. Из Домодедово прибыла в Новосибирск утром 16 марта рейсом 2511 авиакомпании S7 и оставалась дома до 17 марта, пока не почувствовала симптомы ОРВИ. Пациентка сразу обратилась в скорую помощь, была госпитализирована в инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии. Контактировала только со своей семьей. Роспотребнадзор и полиция определяют адреса пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск.

Ситуация по ОРВИ и гриппу в Новосибирской области остается спокойной. Сегодня в регионе 3143 человека с такими диагнозами. 83 госпитализированы. Это ниже средних данных многолетней заболеваемости для текущего периода.