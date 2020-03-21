21.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

NYT: Экономика России стрессоустойчива к кризису и далека от краха

10:30 21.03.2020 Фото: Википедии
0

При этом издание признает, что падение цен нефть нанесло ущерб экономике России, так как рубль за неделю подешевел примерно на 20%.

NYT: Экономика России стрессоустойчива к кризису и далека от краха
Россия пострадала от санкций

Санкции, веденные западными странами против Москвы укрепили российскую экономику и сделали ее более стрессоустойчивой. Об этом говорится в статье New York Times.

По мнению автора статьи, эти санкции, а также ответные шаги России подготовили Кремль к «глобальному вывиху мировой экономики» на фоне пандемии коронавируса и обвалу цен на нефть. В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.

После того, как Россия попала под санкции, правительство и компании «приспособились к изоляции и были фактически вынуждены готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, которые сегодня бьют по мировой экономике», отмечается в NYT.

При этом журналист признает, что падение цен нефть нанесло ущерб экономике России, так как рубль за неделю подешевел примерно на 20%, передает РБК.

Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1% после того, как 6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по поводу сокращения добычи нефти. 18 марта впервые с 2003 года стоимость Brent опустилась ниже $25. 20 марта она вновь перевалила за отметку $30, однако все равно осталась значительно ниже цены отсечения по бюджетному правилу ($42,4).

При этом, по словам министра финансов Антона Силуанова, падение мировых цен на нефть оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Министр отметил, что распространение коронавируса привело к сжатию целых секторов российской экономики.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Опасаетесь кризиса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНезаконно брала деньги за справки о составе семьи и месте жительства УК "Вымпел Сервис" в Бердске
11:00 21-03-2020
Незаконно брала деньги за справки о составе семьи и месте жительства УК
Скрыла поезду в Испанию и заболела короновирусом главный инфекционист Ставрополья
10:59 21-03-2020
Скрыла поезду в Испанию и заболела короновирусом главный инфекционист Ставрополья
О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 2021 года
10:45 21-03-2020
О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 2021 года
БердскБудут ли штрафовать родителей за бесцельно шатающихся по улицам и ТЦ детей на короновирусных каникулах в Бердске? 1
10:33 21-03-2020
Будут ли штрафовать родителей за бесцельно шатающихся по улицам и ТЦ детей на короновирусных каникулах в Бердске?
NYT: Экономика России стрессоустойчива к кризису и далека от краха
10:30 21-03-2020
NYT: Экономика России стрессоустойчива к кризису и далека от краха
БердскТепло накроет город: До +8 градусов идет в Бердск 21 марта 1
10:29 21-03-2020
Тепло накроет город: До +8 градусов идет в Бердск 21 марта
БердскНевеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится 2
10:20 21-03-2020
Невеста в пудровом платье зарегистрировалась в Бердске. Коронавируса никто не боится
Розыск: украл 46 тыс. рублей из кошелька за 5 минут неизвестный в одном из офисов Новосибирска
10:15 21-03-2020
Розыск: украл 46 тыс. рублей из кошелька за 5 минут неизвестный в одном из офисов Новосибирска
Уже 4 заболевших короновирусом: третий случай - женщина из Лондона, четвертый - женщина из Циюриха прилетели в Новосибирск
10:14 21-03-2020
Уже 4 заболевших короновирусом: третий случай - женщина из Лондона, четвертый - женщина из Циюриха прилетели в Новосибирск
21 марта - родительская суббота Великого поста. Помяни своих усопших близких 1
10:00 21-03-2020
21 марта - родительская суббота Великого поста. Помяни своих усопших близких