О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 2021 года

На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 млрд рублей. Порядок оформления выплат будет максимально упрощенным и унифицированным. Для их получения потребуется лишь подать заявление в электронном виде.

В среду Путин подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет. Документ размещен на портале правовой информации 20 марта. Пособие будет выплачиваться со следующего года на условиях, предусмотренных региональным законодательством.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котяка, порядок оформления выплат будет максимально упрощенным и унифицированным. Для их получения потребуется лишь подать заявление в электронном виде, передает РИА Новости.

Пособие на каждого ребенка предназначается для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Они будут получать половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране эта сумма составляет порядка 5500 рублей. В общей сложности в России эти выплаты получат около двух миллионов детей.

На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 миллиарда рублей.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов поприветствовал указ президента. Он отметил, что в документе речь идет о деньгах, которые семьи могут потратить с пользой.

«Элементарно обеспечить покупку самых необходимых вещей, которые было невозможно приобрести до этого, теперь станет возможным» — сказал он в комментарии телеканалу RT.

В среду Путин подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из своего послания Федеральному собранию. Помимо выплат детям от трех до семи лет, эти средства потребуются для расширения программы маткапитала, организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, а также модернизации первичного звена здравоохранения.