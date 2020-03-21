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Тепло накроет город: До +8 градусов идет в Бердск 21 марта

10:29 21.03.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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На дорогах гололедица. Ветер западный, ночью 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Тепло накроет город: До +8 градусов идет в Бердск 21 марта
Весна приходит в Бердск

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу в отдельных районах небольшой мокрый снег, днем с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, ночью 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1°C, местами до -9°C, днём +3, +8°C.

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От редакции

Какие планы на выходные?

Сирожа, 21 марта 2020 11:04
Так не понятно - резкое похолодание на выходных или тепло накроет город. Две статьи на одной странице..

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