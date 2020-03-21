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За сутки 627 человек умерли от коронавируса в Италии и заболели почти 5000. Италия опережает Китай

11:15 21.03.2020 Фото: Википедии
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Это самое большое число с начала эпидемии. В настоящий момент в Италии уже умерли 4 032 носителей COVID-19.

За сутки 627 человек умерли от коронавируса в Италии и заболели почти 5000. Италия опережает Китай
В Италии за сутки умерли 627 человек, инфицированных коронавирусом
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
За сутки 627 человек умерли от коронавируса в Италии и заболели почти 5000. Италия опережает Китай

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В Италии за сутки выявлено 4 670 новых носителей коронавируса. Об этом руководитель службы гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил в пятницу вечером в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал RaiNews24.

В настоящий момент, указал он, в стране насчитывается 37 860 инфицированных COVID-19.

В больницах с симптомами заболевания проходят лечение 16 020 человек, ещё 2 656 больных находятся в отделениях интенсивной терапии, 19 185 носителей вируса помещены на домашний карантин.

За день поправились 689 человека, общее количество выздоровевших достигло 5 129.

В то же время скончались 627 человек. «Это самое большое число с начала эпидемии», — подчеркнул Боррелли.

В настоящий момент в Италии уже умерли 4 032 носителей COVID-19.

С начала эпидемии в стране были заражены коронавирусом 47 021 человек, включая выздоровевших и умерших, передает «ПГ».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области на 20 марта выявлено 4 носителя коронавируса. Женщины прилетели из Италии, Франции, Великобритании и Швейцарии.

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