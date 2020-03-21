Каникулы с 18.03 по 1.04 в Бердске: не оставляйте одних дома, не отпускайте на водоемы и железную дорогу своих детей

Во время весенних каникул водителям на дорогах нужно быть предельно внимательными

С 18 марта до 1 апреля школы Бердска закрыты на весенние каникулы. Такое распоряжение дал глава города, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Каникулы продлили на неделю из-за пандемии коронавируса. Официально бердские школьники должны были уйти на отдых после третьей четверти с 23 марта.

В этот период дети не должны быть предоставлены сами себе, нужен постоянный родительский контроль, считают в региональном управлении МЧС. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности своих детей, а также разъяснить им правила безопасного поведения в быту и в различных экстремальных ситуациях, когда рядом нет никого из взрослых.

Не допускайте игры детей на водоемах

Самая главная весенняя опасность – это нахождение ребенка вблизи водоема. Дети любопытны по своей природе, а весенняя стихия еще больше притягивает их внимание. Не стоит приближаться к береговым зонам водоемов независимо от состояния ледового покрова и ходить по тонкому льду, а тем более пытаться прокатится на льдине – это может быть смертельно опасно. Не менее опасно измерять глубины водоёмов и проверять состояние ледового покрытия. Необходимо объяснить детям опасность нахождения у водоемов без сопровождения взрослых, и обязательно научить ребенка действиям, если он вдруг оказался в воде.

Не оставляйте детей одних дома

Так же в период каникул велика опасность возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем. Не оставляйте малышей одних без присмотра. Объясните, чем опасен огонь и расскажите основные правила пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники. Не разрешайте детям играть со спичками, разводить костры, самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. Храните спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию в недоступных для детей местах. Обязательно расскажите, что нужно делать в случае возникновения пожара, напомните тревожный номер — 101.

Не разрешайте детям гулять в опасных местах

Расскажите своим малышам про правила дорожного движения и насколько важно их соблюдать. Напомните, что нельзя гладить и тем более дразнить уличных животных. Объясните детям, что не следует разговаривать с незнакомыми людьми, принимать от них подарки или угощения, уходить с ними или садиться в машину. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки. Помните! Поздним вечером и ночью детям и подросткам законодательно запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

-Уважаемые родители, безопасность детей в ваших руках, чем чаще вы напоминаете ребёнку самые элементарные меры безопасности и правила поведения в экстренных ситуациях, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять, — отметили в МЧС.