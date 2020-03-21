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Сжег случайно 1,5 га кедрового леса сборщик шишек на Алтае. Суд приговорил его к 1,5 года условно

12:00 21.03.2020 Фото: МЧС
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В результате пожара были уничтожены и повреждены корневища кедра объемом 137 куб. м. до полного прекращения роста деревьев. Ущерб составил 52 тыс. рублей. Осужденный житель Хакасии компенсирует потери по гражданскому иску.

Сжег случайно 1,5 га кедрового леса сборщик шишек на Алтае. Суд приговорил его к 1,5 года условно
Сборщик шишек нечаянно сжег полтора гектара кедрового леса

Чойский районный суд признал 33-летнего жителя Республики Хакасия виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности, с причинением крупного ущерба). Об этом в пятницу сообщили в суде.

Установлено, что в середине октября 2019 года обвиняемый находился в лесном массиве урочища «Уймень» Чойского района, где собирал кедровую шишку. В один из дней он неплотно закрыл топочную дверь печи, находящейся в палатке. В результате вещи, находившиеся в палатке, и лесная подстилка загорелись, пожар распространился дальше, в лесной массив, его площадь составила полтора гектара.

В результате пожара были уничтожены и повреждены корневища деревьев породы кедр объемом 137 куб. м. до полного прекращения роста деревьев. Ущерб, как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, составил 52 тыс. рублей.

Осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 52 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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