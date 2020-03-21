Сжег случайно 1,5 га кедрового леса сборщик шишек на Алтае. Суд приговорил его к 1,5 года условно

Чойский районный суд признал 33-летнего жителя Республики Хакасия виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности, с причинением крупного ущерба). Об этом в пятницу сообщили в суде.
Установлено, что в середине октября 2019 года обвиняемый находился в лесном массиве урочища «Уймень» Чойского района, где собирал кедровую шишку. В один из дней он неплотно закрыл топочную дверь печи, находящейся в палатке. В результате вещи, находившиеся в палатке, и лесная подстилка загорелись, пожар распространился дальше, в лесной массив, его площадь составила полтора гектара.
В результате пожара были уничтожены и повреждены корневища деревьев породы кедр объемом 137 куб. м. до полного прекращения роста деревьев. Ущерб, как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, составил 52 тыс. рублей.
Осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 52 тыс. рублей.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.