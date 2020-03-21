Попала в больницу с разбитой головой из детского сада 2-летняя девочка в Омске

Ребенок получил черепно-мозговую травму в группе детсада. Побежав, она запнулась и ударилась о столик. В полиции начали проверку по факту получения травм девочкой.

Закрытая черепно-мозговая: в омском детском саду девочка получила сильные травмы

Как стало известно порталу Om1.ru, в четверг, 19 марта, в ЦРБ привезли двухлетнюю девочку с закрыто-черепно мозговой травмой. О характере повреждений медики сообщили в полицию.

Там выяснили, что утром в этот же день малышка была в детском саду и играла в группе. В какой-то момент девочка побежала, запнулась и упала под детский столик. При этом она сильно ударилась правой щекой о ножку стола.

Врачи оказывают ребенку необходимую помощь, в полиции проводят проверку по факту случая.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что фотограф одного из детских садов Центрального округа Омска подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении детей.