Ищет мечтающих делать карьеру в силовых структурах выпускников полиция Бердска

Набор в образовательные организации системы МВД РФ.
Отделом МВД России по городу Бердску Новосибирской области объявлен набор граждан по очной форме обучения в образовательные организации высшего образования системы МВД России, на базе среднего общего и среднего профессионального образования.
Омская академия МВД России (специальности «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности»).
Воронежский институт МВД России по специальности: информационная безопасность телекоммуникационных систем.
Волгоградская академия МВД России (специальность «Судебная экспертиза»).
На период обучения в образовательных организациях системы МВД России и прохождения службы в органах внутренних дел юношам предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженных Силах.
Курсанты обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, денежным довольствием, питанием, при необходимости общежитием. Лицам, завершившим обучение по образовательной программе, выдается диплом государственного образца и присваивается специальное звание «лейтенант полиции». С момента поступления в образовательные организации системы МВД России на курсанта распространяются все социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел.