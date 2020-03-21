Из-за коронавируса идут через тепловизор на проходной тысячи сотрудников оборонного БЭМЗа в Бердске. С температурой не пропустят

На Бердском электромеханическом заводе ввели особый режим. В цехах и отделах раздали градусники и противовирусные мази, трижды в день моют помещения. Так, как рекомендовал губернатор в условиях пандемии.

БЭМЗ остается крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли региона

Тепловизор установили на проходной Бердского электромеханического завода. Кроме того, на крупнейшем предприятии Бердска ввели масочный режим и раздали сотрудникам памятки о том, как вести себя в условиях распространения коронавируса. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал исполнительный директор БЭМЗа — заместитель гендиректора по безопасности Борис Арутюнов.

С утра 20 марта у шедших на работу бэмзовцев проверяли температуру на проходной и встречали люди в масках. Кроме того, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» работники завода, всем раздали градусники и противоинфекционные мази.

— Мы сделали все, что нам рекомендовало государство. Рекомендации по введению особого режима изложены в постановлении губернатора. На этом основании вышло распоряжение главы Бердска. Мы сделали все, что предписано, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Арутюнов.

По его словам, обязательное ношение масок предусмотрели для тех, кто работает на проходной, пропуская массу людей. Для всех отделов и цехов БЭМЗа закупили термометры, оксолиновую мазь. В помещениях завода проводят уборку трижды в день с использованием дезинфицирующих средств.

— В первую очередь, мы информировали людей в электронной и бумажной форме, чтобы они имели полные сведения. Мы взяли памятку, которую выпустил Минздрав РФ, размножили ее и раздали сотрудникам. Коронавируса мы не боимся. Но мы законопослушные, поэтому сделали на предприятии все, что рекомендовано. В частности, ограничить физический контакт, — акцентировал Борис Павлович.

Особый режим введен на БЭМЗе с 18 марта до того момента, когда объявят отбой. Пока эта дата не указывается. Все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в России и Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирске на 20 марта выявили четырех заразившихся опасной инфекцией. Женщины прилетели из Италии, Франции, Швейцарии и Великобритании. Они изолированы в боксах. В Бердске случаи коронавируса не зарегистрированы.

Что предписано

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новосибирский губернатор Андрей Травников 16 марта подписал распоряжение № 44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области.

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-Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Если вы почувствовали какое-то недомогание – не стоит ходить на работу, лучше обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование, – подчеркнул Андрей Травников.

Работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работниками на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; не командировать сотрудников в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием используемых помещений, проводить ежедневную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств; поддерживать неснижаемый запас средств индивидуальной защиты (масок); ежедневно измерять температуру тела работниками, отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа, своевременно изолировать лиц, имеющих признаки инфекции.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса. В Новосибирской области работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.

16 марта мэр Бердска Евгений Шестернин выступил на аппаратном совещании в мэрии с рекомендацией ограничить проведение всех массовых культурных мероприятий и соревнований в Бердске. В тот же день подписано постановление главы города. Шестернин ввел свободное посещение детсадов Бердска. Увеличил весенние каникулы для учеников школ — с 18 марта по 1 апреля. Докупается вариант дистанционного обучения. При этом школьники не должны «лежать на диване и ничего не делать». Обучение никто не отменял.