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Познер: коронавирус пойдет на спад в конце мая

13:45 21.03.2020 Фото: Википедии
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Журналист, имеющий американское гражданство, посоветовал не волноваться и соблюдать «простые вещи» — мыть руки, держать дистанцию и не целоваться. Число заболевших в мире превысило 234 тыс. человек.

Познер: коронавирус пойдет на спад в конце мая
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Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Познер: коронавирус пойдет на спад в конце мая

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Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале 20 марта дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса пойдет на спад не ранее конца мая.

В 1958 году Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «физиология человека».
«Волноваться ни к чему. Это не помогает. Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки, надо понимать, что этот вирус держится на разных поверхностях до 12 часов», — посоветовал Познер.

Журналист считает, что ситуация не так страшна, если вести себя так, как надо.
«Маска помогает, если у вас есть что-то, она не даст этому выйти, а так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают. Вирус не летает, а падает сразу, поэтому маска в этом смысле хороша», — подчеркнул он.

По словам Познера, он самоизолировался и старается лишний раз не выходить из дома.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран – России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию, передает РИА Новости.

Распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 234 073 человека, большинство случаев зарегистрировано в Европе (всего 104 тысячи). Также сообщается о 9 840 летальных случаях.

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От редакции

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Аноним, 21 марта 2020 13:53
И кто-то крикнул из ветвей...
Познер знает все, особенно то, как всем нужно жить, чтобы таким как он было комфортно вешать на уши лапшу.
Аноним, 21 марта 2020 14:24
Вместо коронавируса, к концу мая пошел на спад Познер))
Аноним, 21 марта 2020 14:54
У этих балаболов все с точности до наоборот.

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