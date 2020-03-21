Горы трупов, шкур и голов овец и коз снял на видео у трассы К-17р под Ордынкой житель Новосибирской области

Житель Ордынского района Роман Гараев 21 марта снял на видео несанкционированное кладбище домашних животных. И поделился роликом с «Курьер. Среда. Бердск». Видео снято на трассе «Ордынск — Камень-на-Оби» К-17р.
— У села Усть-Алеус выкинули шкуры овец и трупы животных. Они валяются уже три недели. Трактор их сгреб в кучу. Под ней, по-любому, лежит не одна овечка, — прокомментировал видео Роман. — Целые животные лежат, головы валяются. И всем поровну.
По словам автора ролика, звонить в службы бесполезно. Он предполагает, что на этом месте рядом с трассой собираются сделать скотомогильник. Но рядом, буквально в 50 метрах, протекает речка Алеуская, ходят дикие животные.
Ветеринарный врач, которому звонил Гараев, сообщил, что трупы и останки животных клейменные, значит, принадлежат какой-то ферме или совхозу — не домашние.
— Летом здесь пасутся домашние животные — стада коров и коз. Трупный яд попадет в речку, которая впадает в Обское водохранилище. Это будет настоящее бедствие.