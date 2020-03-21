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Горы трупов, шкур и голов овец и коз снял на видео у трассы К-17р под Ордынкой житель Новосибирской области

14:10 21.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» автора ролика Роман Гараев, туши домашних животных валяются в 50 метрах от речки уже три недели. Скотомогильник может стать рассадником заразы. И допустившие это должны понести наказание.

Горы трупов, шкур и голов овец и коз снял на видео у трассы К 17р под Ордынкой житель Новосибирской области
Овцы, останки которых выбросили у дороги, клейменные, значит, принадлежат ферме или совхозу

Житель Ордынского района Роман Гараев 21 марта снял на видео несанкционированное кладбище домашних животных. И поделился роликом с «Курьер. Среда. Бердск». Видео снято на трассе «Ордынск — Камень-на-Оби» К-17р.
— У села Усть-Алеус выкинули шкуры овец и трупы животных. Они валяются уже три недели. Трактор их сгреб в кучу. Под ней, по-любому, лежит не одна овечка, — прокомментировал видео Роман. — Целые животные лежат, головы валяются. И всем поровну.

По словам автора ролика, звонить в службы бесполезно. Он предполагает, что на этом месте рядом с трассой собираются сделать скотомогильник. Но рядом, буквально в 50 метрах, протекает речка Алеуская, ходят дикие животные.

— Хотят вспышки (инфекции) какой-нибудь новой — язвы, например, — беспокоится Роман, отметив, что ответственные за это должны понести наказание.

Ветеринарный врач, которому звонил Гараев, сообщил, что трупы и останки животных клейменные, значит, принадлежат какой-то ферме или совхозу — не домашние.

— Летом здесь пасутся домашние животные — стада коров и коз. Трупный яд попадет в речку, которая впадает в Обское водохранилище. Это будет настоящее бедствие.

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От редакции

Виновных найдут и накажут?

Аноним, 21 марта 2020 14:28
Коронавирус животных?

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