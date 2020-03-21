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Проиндексировать досрочно зарплаты и пенсии россиян хотят в Госдуме

14:30 21.03.2020 Фото: ГД
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С такой инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия». Сергей Миронов полагает, что следует поддержать граждан в условиях обвала рубля и роста цен на импортные товары.

Проиндексировать досрочно зарплаты и пенсии россиян хотят в Госдуме
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Мера, по его оценке, поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цены нефти, что сказалось на курсе рубля, передает РГ.

Миронов привел экспертные оценки, согласно которым импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35%. В первую очередь это относится к ценам на одежду, обувь, бытовую и компьютерную технику, лекарства и фармацевтику, товары для детей. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.

— Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше, — отмечает лидер «Справедливой России».

Руководитель фракции также предложил создать стимул для бизнеса: снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам.

При этом он подчеркнул, что все равно должна быть проведена запланированная на текущий год индексация зарплат работников бюджетной сферы. Кроме того, реализация предложения не отменяет и повышение всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом РФ, напомнил Миронов.

Парламентарий уверен, что предлагаемые меры не приведут к критической нагрузке на бюджет. «Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств», — отметил политик.

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