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Готов к весеннему паводку и сезонным пожарам Бердск

15:00 21.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателей Курьер. Среда. Бердск
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Такой вывод сделали в центральном аппарате МЧС, проверив способность реагировать на угрозы бердские экстренные службы. пока же бердские улицы завалены снегом.

Готов к весеннему паводку и сезонным пожарам Бердск
Топит улицы Бердска

Рабочая группа центрального аппарата МЧС России в течение трёх дней проверила состояние органов управления и оперативных сил Новосибирской области перед периодом паводков и пожароопасного сезона. По итогам масштабной инспекторской работы власти региона, а также задействованные ведомства и службы подтвердили готовность к весенним рискам.

На заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова были заслушаны главы муниципалитетов, руководители министерств и ведомств о проделанной работе по выполнению превентивных мер на подведомственной территории.

Для проверки готовности экстренных служб и добровольных пожарных формирований к реагированию на нештатные ситуации провели специальные смотры в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Колывани. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении МЧС.

Особое внимание уделялось проведению мониторинга паводковой и лесопожарной обстановки с использованием современных систем, в том числе зондирования поверхности Земли со спутников и беспилотных летательных аппаратов, что позволит заблаговременно провести все необходимые мероприятия по минимизации последствий сезонных рисков.

По итогам проверки комиссия МЧС России подтвердила готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области к реагированию на возможные нарушения жизнедеятельности граждан, вызванные весенним паводком и природными пожарами.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, город готов к весеннему половодью. По его словам, снег с бердских улиц вывозят постоянно, снегоотвалы хоть и заполнены практически под завязку, еще имеют запас емкости. Пока же Бердск завален снегом. На невозможность проехать жалуются, например, жители ул. Калинина, расположенной в завокзальном районе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Подробности — в ближайшее время.

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