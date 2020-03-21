Таксист украл оставленную пассажиром сумку с 22 тыс. рублей в Новосибирске. Деньги водитель промотал

Самостоятельно найти забытую сумку потерпевшему не удалось и он обратился в полицию. В МВД вычислили нечистого на руку водителя такси, который потратил чужие деньги на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Вороватого таксиста нашли полицейские

В Новосибирске раскрыта кража денег у пассажира такси, сообщили в субботу в региональном управлении МВД.

В отдел полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратился местный житель с заявлением о краже сумки с денежными средствами. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

-Как рассказал заявитель, некоторое время назад он воспользовался услугами такси. Рассчитавшись за поездку, мужчина вышел из автомобиля и вскоре обнаружил, что оставил в салоне сумку с деньгами. Самостоятельно вернуть имущество через фирму, услугами которой он воспользовался, потерпевший не смог, поэтому обратился в полицию. Получив данные о времени и места заказа автомобиля такси, оперативники установили личность водителя и задержали его. Как пояснил 24-летний таксист, пассажир действительно оставил в салоне сумку, в которой находилось более 20 тысяч рублей. Данную сумму водитель потратил на собственные нужды, — рассказали в полицейском ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Проводится дальнейшее расследование.