Ищут авиапассажиров, летевших вместе с зараженными коронавирусом, в Новосибирской области

Им нужно заявить о себе на горячую линию и пройти обследование. На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 918 жителей региона, прилетевшие из-за рубежа. Коронавирус на утро 21 марта выявлен у четырех новосибирцев.

Коронавирус массово начал распространяться в декабре 2019 года в Китае

Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 21 марта обнародовал минздрав Новосибирской области. На 11.00 субботы в Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Одна из зараженных проживает в Академгородке. В связи с этим глава СО РАН разослал обращение научному сообществу — соблюдать меры предосторожности, а ветеранов перевести на дистанционную работу. В Бердске пока не выявили носителей коронавируса.

На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 918 жителей региона. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1088 человек.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 67 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за рубежа. У 35 – тесты отрицательные, у 32 человек результаты ещё не готовы.

В детской больнице №3 находятся 6 детей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных стран. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии.

-Обращаем ваше внимание! В связи с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой от 18 марта, на самоизоляции должны находиться все, кто менее 14 дней назад приехал из-за рубежа. А также все, кто контактировал с инфицированными. В том числе пассажиры рейсов, на которых летели заразившиеся коронавирусом . Таким людям нужно сообщить о себе на горячую линию 112 или в поликлинику по месту жительства, — напомнили в ведомстве.

Список рейсов, которыми прилетели жители Кемерова и Новосибирска с подтвержденной коронавирусной инфекцией:

“Аэрофлот” 1462 – прибыл 7 марта

S7 2513 – прибыл 8 марта



“Победа” 557 – прибыл 14 марта“Аэрофлот” 1462 – прибыл 15 мартаS7 2511 – прибыл 16 марта