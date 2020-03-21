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Ищут авиапассажиров, летевших вместе с зараженными коронавирусом, в Новосибирской области

15:30 21.03.2020 Фото: Википедии
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Им нужно заявить о себе на горячую линию и пройти обследование. На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 918 жителей региона, прилетевшие из-за рубежа. Коронавирус на утро 21 марта выявлен у четырех новосибирцев.

Ищут авиапассажиров, летевших вместе с зараженными коронавирусом, в Новосибирской области
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Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Ищут авиапассажиров, летевших вместе с зараженными коронавирусом, в Новосибирской области

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Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 21 марта обнародовал минздрав Новосибирской области. На 11.00 субботы в Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Одна из зараженных проживает в Академгородке. В связи с этим глава СО РАН разослал обращение научному сообществу — соблюдать меры предосторожности, а ветеранов перевести на дистанционную работу.  В Бердске пока не выявили носителей коронавируса.

На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 918 жителей региона. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1088 человек.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 67 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за рубежа. У 35 – тесты отрицательные, у 32 человек результаты ещё не готовы.

В детской больнице №3 находятся 6 детей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных стран. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии.

-Обращаем ваше внимание! В связи с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой от 18 марта, на самоизоляции должны находиться все, кто менее 14 дней назад приехал из-за рубежа. А также все, кто контактировал с инфицированными. В том числе пассажиры рейсов, на которых летели заразившиеся коронавирусом . Таким людям нужно сообщить о себе на горячую линию 112 или в поликлинику по месту жительства, — напомнили в ведомстве.

Список рейсов, которыми прилетели жители Кемерова и Новосибирска с подтвержденной коронавирусной инфекцией:

“Аэрофлот” 1462 – прибыл 7 марта
S7 2513 – прибыл 8 марта

“Победа” 557 – прибыл 14 марта
“Аэрофлот” 1462 – прибыл 15 марта
S7 2511 – прибыл 16 марта

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От редакции

В Бердск придет коронавирус?

Аноним, 21 марта 2020 17:24
Да
Аноним, 21 марта 2020 18:28
Вот дураки или как ?
Как дурак захочет быть в изоляции.
Кстати, а администрация изолятора несет ответственность за сохранность вещей ?
Аноним, 21 марта 2020 18:32
Никто из Россиян не захочет быть в изоляторе, никто не будет носить масок, а уж тем более платить деньги за анализы. У нас же все уникальные, заговоренные, закаленные, спиртом лечащиеся, особенно водители маршруток.
Аноним, 21 марта 2020 18:37
Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии.
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Сделать поправки в конституцию: Кто к нам с коронавирусом придет - от него и погибнет. А именно: Лишать гражданства и отправлять обратно. Потому как они могут быть диверсантами, которые специально заражены и засланы к нам.)))

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