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Путин разрешил уходить на негосударственную пенсию с 55 и 60 лет

15:45 21.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Кроме того, президент подписал законы о защите прав пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных групп граждан, о дополнительной поддержке лиц, борющихся с терроризмом, о прохождении теста на полиграфе сотрудниками Росгвардии.

Путин разрешил уходить на негосударственную пенсию с 55 и 60 лет
Президент подписал закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет
Сюжет: Пенсионная реформа
Путин разрешил уходить на негосударственную пенсию с 55 и 60 лет

Путин разрешил уходить на негосударственную пенсию с 55 и 60 летГод искал работу. Не нашел. Досрочно могут выйти пенсию нетрудоустроенные россияне послее 55 летЕщё 130 новостей

Законом снижается возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин. Льготные категории, например северяне, педагоги, врачи, многодетные матери смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным. Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, «данная норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение», передает «ПГ».

Защита прав инвалидов и пенсионеров

Закон вводит административную ответственность за отказ потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей — поправками ко второму чтению суммы были увеличены.

В случае отказа нескольким потребителям одновременно или неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за отказ каждому из них и за каждый случай отказа в отдельности.

Дополнительная соцзащита семей силовиков

Законом предусматривается, что лица, участвующие в противодействии терроризму, а в случае их гибели – члены семей, и лица, находившиеся у них на иждивении, получат право на единовременные пособия вне зависимости от предоставления иных, предусмотренных законодательством пособий и компенсаций. Председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что закон восстанавливает справедливость в отношении участников антитеррористических операций. Здесь мы рассказывали, какие именно льготы положены.

Усиление собственной безопасности Росгвардии

Граждане, поступающие на службу в Росгвардию, причем как те, кто поступает на военную службу, так и гражданский персонал, «проходят проверку, которая связана с обеспечением собственной безопасности войск национальной гвардии, в том числе с применением технических и иных устройств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде». Речь идет о полиграфе или «детекторе лжи». Отказ от такой проверки будет основанием для отказа в приеме на службу. Подробнее читайте в нашем разъясняющем материале.

Покупка правительством акций Сбербанка

Пакет законов предусматривает, что Банк России продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка Правительству по средневзвешенной цене, которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки.

В пояснительной записке к закону отмечается, что «часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», в сумме, превышающей 700 млрд рублей, перечисляется в федеральный бюджет. Это произойдет до 1 июня текущего года. В 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть — в 2023 году».

Документ направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.

Второй закон пакета разработан в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия Банка России в капитале публичного акционерного общества «Сбербанк России». Им предлагается установить порядок перечисления в федбюджет части доходов, полученных Центральным банком от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Закон о региональных уполномоченных по правам человека

С принятием закона государственные правозащитники станут ближе к людям независимо от субъекта Российской Федерации, в котором они проживают.

Как отмечал Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, благодаря законопроекту «региональные уполномоченные по правам человека наделяются широкими полномочиями по обращению в любые органы государственной власти, в законодательные органы субъектов Российской Федерации, в правоохранительные органы, в том числе с требованием привлечения к дисциплинарной и даже уголовной ответственности должностных лиц, нарушающих права человека».

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От редакции

Надежны негосударственные пенсионные фонды?

Аноним, 21 марта 2020 16:52
Очередная многоходовочка.

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