Зарезал жену и ее родителей на глазах детей житель Москвы. Видео с места убийства

Подозреваемый сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы. В момент преступления он был трезв, но перед нападением с ножом принял какое-то лекарство.

Следственный комитет работает на месте тройного убийства

Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал кадры с места убийства, произошедшего на северо-западе Москвы.

По данным следствия, в ночь на субботу в квартире на Волоколамском шоссе мужчина напал с ножом на свою жену и ее родителей.

Потерпевшие скончались на месте от ножевых ранений. В квартире также находились двое детей, они не пострадали.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, подозреваемый сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Сообщается, что подозреваемый не находился в состоянии алкогольного опьянения, но перед трагедией принял какие-то лекарственные препараты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

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