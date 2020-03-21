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Зарезал жену и ее родителей на глазах детей житель Москвы. Видео с места убийства

16:00 21.03.2020 Фото: СКР
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Подозреваемый сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы. В момент преступления он был трезв, но перед нападением с ножом принял какое-то лекарство.

Зарезал жену и ее родителей на глазах детей житель Москвы. Видео с места убийства
Следственный комитет работает на месте тройного убийства

Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал кадры с места убийства, произошедшего на северо-западе Москвы.

По данным следствия, в ночь на субботу в квартире на Волоколамском шоссе мужчина напал с ножом на свою жену и ее родителей.

Потерпевшие скончались на месте от ножевых ранений. В квартире также находились двое детей, они не пострадали.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, подозреваемый сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Сообщается, что подозреваемый не находился в состоянии алкогольного опьянения, но перед трагедией принял какие-то лекарственные препараты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Видео РЕН-ТВ

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