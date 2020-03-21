Бунт утроили прилетевшие из Таиланда в аэропорту Красноярска из-за справок о карантине. Штурм сняли на видео

В аэропорту Красноярска пассажиры, прилетевшие из Таиланда, устроили бунт из-за того, что им слишком долго выдавали постановления о карантине, сообщают местные СМИ.
По словам пассажиров, три приземлившихся борта обслуживали только три специалиста Роспотребнадзора. Еще в самолете им сказали, что все будут должны получить справки, без документов никто не выйдет. В итоге растянулась огромная очередь, люди ругались и кричали.
По данным портала, в результате толпа взяла выход из аэропорта штурмом. Полицейские не стали их останавливать.
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу подтвердило, что скопление людей действительно было: почти в одно время прилетели три лайнера, однако кордон никто не прорывал.
«Такой информации нет, такой, чтобы смели полицию и прорвали кордон. Информация не подтверждается», — сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
В Роспотребнадзоре сообщили, что все прилетевшие пассажиры должны остаться на карантине, документы об изоляции и больничный лист им привезут на дом.
Респект