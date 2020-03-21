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Бунт утроили прилетевшие из Таиланда в аэропорту Красноярска из-за справок о карантине. Штурм сняли на видео

16:15 21.03.2020 Фото: vk.com
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Туристы штурмом взяли кордон на выходе из аэропорта. Огромную толпу обслуживали всего три специалиста. А позже бланки кончились. Все прилетевшие пассажиры должны остаться на карантине, документы об изоляции и больничный лист им привезут на дом.

Бунт утроили прилетевшие из Таиланда в аэропорту Красноярска из за справок о карантине. Штурм сняли на видео
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

В аэропорту Красноярска пассажиры, прилетевшие из Таиланда, устроили бунт из-за того, что им слишком долго выдавали постановления о карантине, сообщают местные СМИ.

По словам пассажиров, три приземлившихся борта обслуживали только три специалиста Роспотребнадзора. Еще в самолете им сказали, что все будут должны получить справки, без документов никто не выйдет. В итоге растянулась огромная очередь, люди ругались и кричали.

По данным портала, в результате толпа взяла выход из аэропорта штурмом. Полицейские не стали их останавливать.

Одна из пассажирок сообщила, что дождалась своей очереди, однако бланки для постановлений закончились. По ее словам, путешественников отпустили из аэропорта с условием, что они сами свяжутся с Роспотребнадзором на следующий день.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу подтвердило, что скопление людей действительно было: почти в одно время прилетели три лайнера, однако кордон никто не прорывал.

«Такой информации нет, такой, чтобы смели полицию и прорвали кордон. Информация не подтверждается», — сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.

В Роспотребнадзоре сообщили, что все прилетевшие пассажиры должны остаться на карантине, документы об изоляции и больничный лист им привезут на дом.

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От редакции

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Аноним, 21 марта 2020 16:41
Однако ещё остались адекватные люди.
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