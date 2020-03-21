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Голосовать досрочно за поправки в Конституцию разрешил россиянам ЦИК даже при переносе референдума

16:45 21.03.2020 Фото: Википедии
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По аналогии с выборами предусмотрено досрочное голосование для граждан, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях. Данные будут храниться в надежном месте. Путин не исключает перенос даты голосования позже 22 апреля из-за коронавируса.

Голосовать досрочно за поправки в Конституцию разрешил россиянам ЦИК даже при переносе референдума
ЦИК пояснил порядок учета данных досрочного голосования по Конституции при его переносе

Данные досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в случае переноса основного дня волеизъявления с 22 апреля будут храниться в надлежащих условиях и учтены при подведении итогов, когда голосование состоится. Такое пояснение дала в пятницу председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где обсуждается порядок проведения всероссийского голосования.

Согласно этому документу, по аналогии с выборами предусмотрено досрочное голосование для граждан, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях, судах, находящихся в плавании, оно может проводиться с 1 апреля. Кроме того, «участнику голосования, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не сможет прибыть в помещение для голосования, должна быть предоставлена возможность проголосовать в помещении участковой комиссии с 19 апреля по 21 апреля 2020 года», при этом в исключительных случаях по решению избирательной комиссии субъекта РФ «такое голосование может быть организовано с 15 апреля по 21 апреля 2020 года», отмечается в тексте.

«Вот начинается досрочное голосование [с 1 апреля в труднодоступных областях], но это не значит, что, если оно началось, то, безусловно, 22 апреля будет [основной день голосования]. Вот началось в труднодоступных местах, на судах, в переносных ящиках, все это актируется, составляются акты, потом следующее [досрочное] голосование с 15 апреля, все тоже актируется, запечатывается, в надлежащем месте хранится», — пояснила она, добавив, что все эти действия происходят «при участии наблюдателей».

При этом, подчеркнула Памфилова, в случае изменения санитарно-эпидемиологической ситуации к 22 апреля и принятия решения о переносе всероссийского голосования «это никуда не девается». «Люди проголосовали досрочно, мы обеспечим необходимое хранение [избирательной документации], и дальше, если будет перенесены сроки [голосования] на какой-то более поздний период, все это будет востребовано также», — заверила глава ЦИК.

«Чтобы не было спекуляций: если началось голосование на судах с 1 апреля, то, несмотря на ситуацию (оно будет проводиться 22 апреля — прим. ред.)… Мы готовы и способны прервать все процедуры, которые обязаны проводить, на том этапе, который будет определен соответствующими решениями, и потом продолжить их дальше в преддверии подготовки к тому дню голосования, который будет определен», — подтвердила она.

О поправках к Конституции

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с Памфиловой также заявил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением нового коронавируса, передает ТАСС.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новосибирский политолог Яков Савченко считает, что из-за пандемии опасного вируса голосование по поправкам в Конституцию следует отменить.

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От редакции

Голосование нужно отменить или перенести?

Аноним, 21 марта 2020 17:13
НВР:
перенести
Аноним, 21 марта 2020 17:16
Абсолютно дурацкое "решение"... Если эпидемия является риском (а это так), то и три, и семь дней, в течение которых можно приходить на голосование, являются одинаково рискованными в плане возможности заболеть. И первый день голосования, и седьмой одинаково опасны в этом смысле. Решение может быть одно - либо перенос на более безопасный период, либо вообще отмена этого мероприятия.Увеличение периода голосования только увеличивает риск заражения людей, особенно с учетом того, сколько народу задействовано в одной только организации проведения. Теперь либо людей нужно будет в 7 раз больше усаживать за это дело, либо у них в разы возрастает возможность заражения. Это как в том анекдоте про добренькую старушку и собачку, которой надо было купировать хвостик: из жалости старушка отрезала каждый день по кусочку.
кстати, буквально сейчас в Чили приняли решение перенести голосование по принятию новой конституции - с апреля на октябрь..правительство сочло, что в приоритете должно быть здоровье граждан :
https://russian.rt.com/inotv/2020-03-20/Guardian-zdorove-grazhdan-vazhnee-
и для тех наивных , кто думает, что их голос что то решает : Элла Памфилова заявила, что поправки в Конституцию УЖЕ легитимны, так как ПРИНЯТЫ всеми необходимыми субъектами. Поэтому можно только с большим уважением отнестись к воле Владимира Путина услышать мнение людей, подытожила Памфилова
https://twitter.com/zakon_agency/status/1240930453248446464
ну, если вы хотите совершить личное жертвоприношение в пользу решенного уже документа, велком на самоубийство..
Аноним, 21 марта 2020 17:17
Переводим на русский (для тех, кто не понял) - голосовать по старинке не обязательно, можете кивнуть телевизору и вы свой гражданский долг выполнили.
Спасибо за понимание
Поросёнок Пётр, 21 марта 2020 18:11
Мне понравились слова Эллочки, что поправки в Конституцию УЖЕ легитимны, так как ПРИНЯТЫ всеми необходимыми субъектами, осталось только упасть на колени перед царём-батюшкой и взмолиться что бы он никуда от нас не уходил Шутка про кивок перед телевизором уже перестала быть шуткой.

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