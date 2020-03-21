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Не споет набравшую 40 млн просмотров Uno российская группа Little Big на Евровидении-2021

17:00 21.03.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Песенный конкурс в Нидерландах в 2020 году отменили из-за коронавируса. Но на следующий не допустят конкурсантов с песнями этого года. При этом участники сохраняют право представлять свои страны на конкурсе. Россию представит группа Little Big, чье выступление произвело фурор.

Не споет набравшую 40 млн просмотров Uno российская группа Little Big на Евровидении 2021
Представителем России еще до отмены конкурса была выбрана группа Little Big, они должны были выступать с песней Uno

Организаторы «Евровидения» решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе «Евровидения».

«Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году», — говорится в сообщении организаторов.

В начале этой недели организаторы конкурса объявили, что «Евровидение» впервые за время существования в этом году будет отменено из-за пандемии коронавируса. Конкурс перенесен на 2021 год.

«Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году.

Представителем России еще до отмены конкурса была выбрана группа Little Big, они должны были выступать с песней Uno. Клип Little Big стал самым популярным среди видео остальных участников «Евровидения» на официальном канале конкурса в YouTube.

«Евровидение» — ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивают жюри и зрители. Голосование проводится сразу же после выступления последнего участника.

Об этом говорится в твиттере организатора — Европейского вещательного союза. При этом странам позволено оставить исполнителей, которые должны были поехать на конкурс в этом году, или же заменить их.

Клип группы Little Big с композицией Uno на официальном канале в Youtube посмотрели уже почти 40 миллионов раз.

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