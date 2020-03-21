Не споет набравшую 40 млн просмотров Uno российская группа Little Big на Евровидении-2021

Организаторы «Евровидения» решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе «Евровидения».
«Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году», — говорится в сообщении организаторов.
В начале этой недели организаторы конкурса объявили, что «Евровидение» впервые за время существования в этом году будет отменено из-за пандемии коронавируса. Конкурс перенесен на 2021 год.
«Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году.
Представителем России еще до отмены конкурса была выбрана группа Little Big, они должны были выступать с песней Uno. Клип Little Big стал самым популярным среди видео остальных участников «Евровидения» на официальном канале конкурса в YouTube.
«Евровидение» — ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивают жюри и зрители. Голосование проводится сразу же после выступления последнего участника.
Об этом говорится в твиттере организатора — Европейского вещательного союза. При этом странам позволено оставить исполнителей, которые должны были поехать на конкурс в этом году, или же заменить их.
Клип группы Little Big с композицией Uno на официальном канале в Youtube посмотрели уже почти 40 миллионов раз.