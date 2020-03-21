53 больных короновирусом выявили за 21 марта в России. Всего болеют 306 случаев

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России
21.03.2020 г.
За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах.
1.Московская область 17
2.Москва 6
3.Республика Татарстан 5
4.Нижегородская область 4
6.Тульская область 2
7.Калининградская область 2
8.Санкт-Петербург 2
9.Кабардино-Балкарская Республика 2
11.Рязанская область 1
12.Ставропольский край 1
13.Курганская область 1
14.Челябинская область 1
16.Красноярский край 1
17.Хабаровский край 1
18.Республика Крым 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Источник: Роспотребнадзор