53 больных короновирусом выявили за 21 марта в России. Всего болеют 306 случаев

В Новосибирской области пока выявили 4 случая заболевания короновирусом. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России

21.03.2020 г.

За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах.



Распределение по регионам:1.​Московская область ​172.​Москва​ 63.​Республика Татарстан​ 54.​Нижегородская область​ 45.​Свердловская область​ 36.​Тульская область​ 27.​Калининградская область ​28.​Санкт-Петербург ​29.​Кабардино-Балкарская Республика​ 210.​Краснодарский край​ 211.​Рязанская область ​112.​Ставропольский край​ 113.​Курганская область ​114.​Челябинская область​ 115.​Ханты-Мансийский АО​ 116.​Красноярский край​ 117.​Хабаровский край​ 118.​Республика Крым ​1По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции.Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек.Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор