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53 больных короновирусом выявили за 21 марта в России. Всего болеют 306 случаев

21:42 21.03.2020 Фото: pixabay
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В Новосибирской области пока выявили 4 случая заболевания короновирусом. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек

53 больных короновирусом выявили за 21 марта в России. Всего болеют 306 случаев
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России

21.03.2020 г.

За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах.

Распределение по регионам:
1.​Московская область ​17
2.​Москва​ 6
3.​Республика Татарстан​ 5
4.​Нижегородская область​ 4
5.​Свердловская область​ 3
6.​Тульская область​ 2
7.​Калининградская область ​2
8.​Санкт-Петербург ​2
9.​Кабардино-Балкарская Республика​ 2
10.​Краснодарский край​ 2
11.​Рязанская область ​1
12.​Ставропольский край​ 1
13.​Курганская область ​1
14.​Челябинская область​ 1
15.​Ханты-Мансийский АО​ 1
16.​Красноярский край​ 1
17.​Хабаровский край​ 1
18.​Республика Крым ​1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор

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