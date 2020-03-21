У студента НГУ не выявили короновирус. 21 марта никто не заболел COVID-19 в Новосибирской области

Две заболевшие женщины, заболевшие 20 марта, перепутали свои рейсы. Точные — 2511 авиакомпании S7, вылет из Москвы 16 марта, прибытие в Новосибирск 17 марта; 557 авиакомпании “Победа” вылет из Санкт-Петербурга 12 марта, прибытие в Толмачево 13 марта.

Ситуация с ОРВИ и гриппом остается стабильной. Заболевших в регионе – 1835 человек. Госпитализировано за сутки – 72 человека

21 марта в нашем регионе по-прежнему подтверждено только 4 случая заражения COVID-19. Пациентки находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное, сообщает Минздрав региона.

Сегодня некоторые СМИ распространили информацию о карантине в одном из общежитий НГУ в связи с подозрением на коронавирус у студента. Действительно, студент недавно вернулся из Европы, почувствовал недомогание и позвонил на горячую линию. Его госпитализировали в инфекционную больницу и сделали тест. Уже в стационаре выяснили, что молодой человек прибыл в Новосибирск 4 марта. Инкубационный период коронавирусной инфекции уже прошел. Результаты теста готовы, они отрицательные.

Напоминаем, изоляция необходима только тем, кто контактировал непосредственно с инфицированным человеком. Специалисты Роспотребнадзора определяют все необходимые мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Оперативный штаб работает круглосуточно. Вся информация о ситуации с коронавирусом в регионе немедленно передается по официальным каналам!

Обращаем внимание, накануне две пациентки с коронавирусом, прибывшие из Швейцарии и Великобритании, неверно сообщили даты своего прилета. Их рейсы: 2511 авиакомпании S7, вылет из Москвы 16 марта, прибытие в Новосибирск 17 марта; 557 авиакомпании “Победа” вылет из Санкт-Петербурга 12 марта, прибытие в Толмачево 13 марта. Список пассажиров рейса 2511 установлен. Пассажиров на нем было 68, в том числе 53 жителя нашей области.

Ситуация с ОРВИ и гриппом остается стабильной. Заболевших в регионе – 1835 человек. Госпитализировано за сутки – 72 человека.