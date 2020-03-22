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Не 93 год: просят быть лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутаты заксобрания и чиновники жителей Бердска

21:11 22.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Мы не пытаемся силой заставить кого-то изменить свои политические взгляды, сказал депутат заксобрания Панферов. Он назвал внесение поправок в конституцию историческим моментом.

Не 93 год: просят быть лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутаты заксобрания и чиновники жителей Бердска
Голосовать за поправки в Конституцию призвали жителей Бердска

Попросил быт лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутат заксобрания Андрей Панферов на сессии совета депутатов Бердска 19 марта. Напомним, в этот день народные избранники утвердили обращение к губернатору Травникову и министру обороны Шойгу для создания патриотического центра вместо исправительного ГУФСИН на экс-базе ГРУ. За поправки в Конституцию РФ бердчане проголосуют 22 апреля 2020 года.

На прошедшей неделе 12 марта состоялась внеочередная сессия законодательного собрания Новосибирской области. На ней был рассмотрен единственный вопрос — о рассмотрении поправок в Конституцию РФ.

— Самое главное почему мы голосовали — это социальные гарантии, о которых говорил президент. Конституция 1993 года притерпит определенные изменения. Она была написана для того, чтобы уйти от периода Советского союза. Нельзя отказываться от своей истории, — подчеркнул депутат.

Андрей Панферов отметил, что предстоит качественный рывок вперед в политической системе и исполнительной власти.

— Мы ни в коем случае не пытаемся силой заставить кого-то изменить свои политические взгляды. Сейчас исторический момент для нашего общества. Большая просьба подойти с пониманием к этой теме, — подчеркнул Панферов.

Также о порядке голосования одобрения внесения изменений в Конституцию РФ рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина. Она напомнила, что участки голосования за поправки в Конституцию будут полностью совпадать с избирательными. Также отметила, что можно будет проголосовать заранее — 19, 20 и 21 марта. А также о том, что это сделать можно будет по месту вашего нахождения, только сначала для это нужно будет подать заявку.

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От редакции

Будете голосовать?

Аноним, 19 марта 2020 15:23
Ни в коем случае. Чур меня.
Аноним, 19 марта 2020 17:09
Быть лояльным к кому??? К тем кто тебя имеет в хвост и гриву.
Аноним, 19 марта 2020 16:30
За обнуление пусть "терешковы" голосуют.
Аноним, 19 марта 2020 17:11
идти голосовать надо, только при этом головой думать надо, а то так счастливые и помрем.
бюджетник, 20 марта 2020 10:48
Ты придешь, проголосуешь против, а твой голос исправят на "ЗА". И все - ты помог своей явкой фальсификаторам заявить о "поддержке населения". Обратите внимание - никаких независимых наблюдателей 22 апреля не будет. А почему? Догадайтесь сами. Главное - чтобы вы пришли, а проголосуют ОНИ за вас сами !!
Аноним, 21 марта 2020 21:36
> Ты придешь, проголосуешь против, а твой голос исправят на "ЗА". И все - ты помог своей явкой фальсификаторам заявить о "поддержке населения".

Ты не придёшь, не проголосуешь, а твой бюллетень вбросят как "За". И всё - ты помог своей неявкой фальсификаторам заявить о "победе и поддержке населения".
Новый мэр, 19 марта 2020 16:54
Приехал агитатор! хочет Парфенов голосовать за, пусть голосует, у других иное мнение на эту авантюру
Аноним, 19 марта 2020 20:02
Если поправки так хороши, так почему более 350 ученых, юристов, писателей и журналистов подписали письмо, в котором выступили против внесения поправок в Конституцию?

Тот факт, что день голосования сделают выходным, очень настораживает. Кому-то надо, чтобы все проголосовали. Только поэтому и не пойду.
Аноним, 19 марта 2020 22:05
Тёзка, услышать звон и понять, о чём он - разные вещи. Это я про 350 якобы учёных и якобы культурных деятелях. Понимаю, что лень читать письмо ихнее, но с фамилиями оных настоятельно рекомендую ознакомиться. Заинтригую: если тебе не стыдно оказаться рядом с ними, поищи-таки этот список.
Пы.Сы: не благодари, сам в шоке был, особенно прибил список не просто фамилий, а с расшифровками их бывших должностей и нынешнего гражданства.
Пы.Сы 2: не призываю голосовать, но подумай, что кусание локтей опосля упущенного момента будет болезненно и бестолково.
Аноним, 20 марта 2020 10:32
Ну я прочитал. Даже заметил что один человек в списке задублировался. И я знаю многих из этих людей. Более всего там юристов и в частности адвокатов, живущих в РФ и имеющих российское гражданство. То есть тех людей, которые понимают, что эти поправки банально юридически безграмотны.

А вот что за чушь читаете вы и где - это вопрос к вам.
Аноним, 21 марта 2020 21:38
> и нынешнего гражданства.

Неужели Соловьинный и члены "Единой России" подписали это письмо? :D
Аноним, 19 марта 2020 21:48
НВР:
Нэт
Аноним, 19 марта 2020 21:56
Какие бессовестные все таки слуги народа!! Они народ то слышат вообще???
венгерка, 19 марта 2020 22:22
Вся беда в том, что они свою жизнь, а тем более жизнь своих детей не связывают ни с этим городом, ни регионом, ни государством. Это так: бизнес - ничего личного. И ни у кого ты не проверишь совесть(((
пусть себе это социальное государство засунут куда подальше - средний класс 1.5 МРОТ - они там реально из ума выжили!
Аноним, 19 марта 2020 22:07
Не кладите головы детей под "топор",думайте реально...А опросный лист реализовать надо,или они его присвоят.
Аноним, 19 марта 2020 22:17
Список поправок видел - много букав, нифига не понятно. Понятно, что за вечное царствование бестолковой куклы лишь вротенберги и дерипаски проголосуют. Вопрос к знатокам: квадратики для галок будут напротив каждого пункта или оптом нужно всё хавать?
Аноним, 20 марта 2020 01:21
Исключительно оптом. Вопрос будет звучать так: "Согласны ли вы с поправками к Конституции РФ?".

А уж что за поправки - дело десятое. Предполагается что пенсионеры будут думать, что это поправки про увеличение пенсий, верующие - про бога в конституции, традиционалисты - про семью из мужчины и женщины и т. д. и т. п.

Но по факту вместе вместе просто составят массовку, одобряющую вечное царствование Путина или того, на кого он укажет.
зима, 20 марта 2020 13:46
Остальные поправки "красивые" и особо ничего не меняют. Весь "балет" затевался исключительно для Царя-батюшки. Поэтому кроме как оптом, варианта нет.
Поросёнок Пётр, 19 марта 2020 22:18
Так, постойте, что я сейчас прочитал
Также о порядке голосования ОДОБРЕНИЯ внесения изменений в Конституцию РФ рассказала председатель территориальной избирательной.
Голосование одобрения, это что? Председатель проговорилась, это так называемое голосование, носит формат одобрения и никак иначе, да?
Ну, а про просьбу господина Парфёнова быть лояльными холопами и соглашаться с "поправками" тут и так всё понятно.
Считаю, весь этот спектакль с поправками, который затевался исключительно ради "обнуления", не имеет никакого юридического обоснования, что бы там не говорил декоративный "конституционный суд" и принимать участие в действиях, попадающих под 278 статью УК РФ я не намерен.
Аноним, 19 марта 2020 22:41
Петя, в тебе-то никто и не сомневался, ты тот ещё ельциноид, но как быть тем, кто и ту конституцию не поддержал, но хочет хоть как-то поправить ситуацию (исключая вечное царствование)?
Поросёнок Пётр, 19 марта 2020 23:43
"хоть как-то поправить ситуацию (исключая вечное царствование)"
Ещё раз перечитайте эти поправки, если до вас ещё не дошло, единственная их цель, это как раз таки вечное царствование, без всякого "исключая" и никакого "поправить ситуацию" в них не предусмотрено, особенно учитывая, что российская экономика на всех парах катится в "светлое будущее", благодаря действиям нашего гениального "многоходовочника" и его жуликоватых друзей.
Толи ещё будет......
Raven, 20 марта 2020 17:06
Аноним, в последний раз я голосовал за Путина, и зачастую не согласен с Поросенком, но сейчас полностью согласен с мнением Поросенка.
Анна, 19 марта 2020 23:08
День дурака в 2020 году переносится с 1-ого апреля на 22-ое...
Аноним, 19 марта 2020 23:37
Все куда-то прорываемся,а прорваться не можем ,в чем прорыв то ?
Аноним, 19 марта 2020 23:48
Хоть всю перепиши толку небудет,как жили в г:::е,так и будем денег у страны нет и небудет Кто видел тротуар к дет саду Дельфин? Это и есть показатель прорыва.
Аноним, 20 марта 2020 11:31
Во всем виновен копившийся годами и столетиями"ген воровства"...нет общества,человек человеку волк.И хоть запоправляйся,все сведется к одному,обобрать ближнего,да так чтоб все обзавидовались...
Аноним, 19 марта 2020 23:55
Нас приучают помаленьку к грязи, мусору,лужам и.т,д отчего воротит.все молчат уже привыкли скоро будем, как в Индии среди кучь жить и молчать перешагнул и пошёл так зачем нам конституция
Аноним, 20 марта 2020 02:04
А голосовать надо будет оптом за все пункты поправок? Ой! их там множество! Кто же их читать то будееееет!
Аноним, 20 марта 2020 10:29
Никто. На то и расчёт. Впрочем, как уже неоднократно говорилось, поправки уже приняты. Всё это "голосование" имеет исключительно пропагандистские цели.
Лука, 20 марта 2020 11:12
НВР: Да. Пойдём всей семьёй. Голосовать будем ЗА.
Аноним, 20 марта 2020 13:44
И много вас таких?)))Кто хочет царя и на пожизненно? Тяжелый клинический случай, паранойя называется, если не он то никто)
Михаил, 20 марта 2020 13:55
Пойди как ты лучше лесом вместе с теми, кто будет голосовать ЗА. И желательно прихватите Путина и Ко вместе с собой.
Лука, 20 марта 2020 15:35
Аноним, 13:44, Думаете, у Путина нет поддержки?! Это где тебе такое сказали, в интернете?! Представь себе, вне интернета есть тоже жизнь, она полна красками, не только черными и белыми. Есть люди с иными представлениями о жизни, о будущем России. И если изредка они попадают на жаркие дискуссии, где вы соревнуетесь в эпитетах, они делают свои выводы, и эти выводы далеко не в вашу пользу. Просто, уже почитав, чем наполнен интернет, каким дерьмом, и кем написанным, можно смело идти голосовать и за Путина, и за поправки.
житель, 20 марта 2020 11:56
Прийти --это значит "играть в их игры". Не возможно представить ситуацию,когда все властные структуры,всех уровней уже одобрили "Обнуление" а народ скажет"против". Значит тогда все депутаты должны подать в отставку вместе с СФ,КС и Президентом. Скорее мы переселимся на Луну,чем произойдёт такое.
негодующий, 20 марта 2020 11:57
Идти необходимо . Голосовать Против , не забывая написать в журнале , напротив своей фамилии , Не Согласен . Иначе мы будем еще долго лицезреть этого солнцеликого и его братву во власти . Систему надо менять . Мои дети видят этот Бардак в стране и не собираются жить в такай стране , вот так как -то ... Будет еще хуже , вот увидите .
негодующий, 20 марта 2020 12:20
Считать будут от процента пришедших , а там и правильно обученых бюджетников привезут и старушек купленых за кг сахара ...
Аноним, 20 марта 2020 13:45
Да сумасшедшие бабки проголосуют за тех кто не придет и выберут вам царя навсегда и детям и внукам от него достанется.
Аноним, 20 марта 2020 14:10
Вы или глухие или слепые?
Им нужна явка!
Ваши "больничные "бюллетени читать никто не будет!
Лука, 20 марта 2020 14:25
Читаю все эти комментарии, и всё больше убеждаюсь - надо голосовать "ЗА".
Аноним, 20 марта 2020 14:43
Прошлый раз, когда выбирали депутатов, заведующая ОСМП нам лично звонила каждому сотруднику, что бы все пришли и голосовали. Даже на смене должны были заехать в изберпункты. Пошёл я с семьёй в школу№... и проголосовали за депутата не Единоросса. Через несколько дней объявили, что на этом участке 100 (!!!!) процентов проголосовали за депутата от Единой России. . Главное что бы пришли и бюджетников туда будут сгонять. А результат выдадут свой.
Лука, 20 марта 2020 14:59
На вашем участке что, голосовало 100 человек? А если несколько тысяч, и из этих нескольких тысяч против были 10-20 человек, вам как должны были написать - 99,990 %, так что ли?
Аноним, 21 марта 2020 18:23
Фото бюллютеня приносить в качестве подтверждения не требовали?
Местный, 20 марта 2020 16:00
Хватит народ уже дурить. Конституция РФ это всего лиш проект. Её не существует и голосовать за что? И потом необходимо проводить референдум и по каждому вопросу отдельно и пог поводу Конституции СССР а не за вымышленные законы
Сергей, 20 марта 2020 18:50
А что случилось вновь у нас в стране?
А что случилось, да ничего такого.
Тут всё нормально, и не мешайте мне.
А то получите вы лидера иного.

Того кто будет думать лишь о том,
Как всё продать, ни с кем не поделившись.
И деньги схоронит он за бугром,
Бессовестно нахал, не помолившись.


Помощников таких же подберёт,
Живущих на два фронта лицедеев.
В полицию бандитов наберёт.
В чиновники различных прохиндеев.

Вот я у вас, честнейший человек.
Радею о державе, русский Вова.
И править я могу хоть целый век.
Вам надо лишь довериться мне снова.
Аноним, 20 марта 2020 22:57
Серега!!!Держи краба!!!
Аноним, 21 марта 2020 18:27
Отменить тайное голосование и назначить открытое голосование - по предъявлению паспорта!
В стране разве еще остались те (кроме руководителей бизнеса-власти), котрые боятся высказать свое мнение открыто?
Неужели поувольняет всю страну и примет вместо нас каких-нибудь китайцев?
А что, у нашей власти - это не вопрос.
Аноним, 21 марта 2020 18:28
Тайны тайных выборов...
Худое дело всегда таится.
/Пословица из В.Даля/
Аноним, 21 марта 2020 18:45
Самое интересное, что в ГД РФ и в Кремль теперь пропускают по тепловизору - потому что у них голубая кровь. Они особливо подвержены заразе.
А тем, у кого кровь красная - вирус не страшен.))
Аноним, 21 марта 2020 21:46
Там короновирус
Аноним, 21 марта 2020 22:18
Пока маски не начнут выдавать бесплатно, в магазинах, больницах, кассах жкх, а уж те более на выборах, то на выборы можно не ходить.

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