Не 93 год: просят быть лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутаты заксобрания и чиновники жителей Бердска

Мы не пытаемся силой заставить кого-то изменить свои политические взгляды, сказал депутат заксобрания Панферов. Он назвал внесение поправок в конституцию историческим моментом.

Голосовать за поправки в Конституцию призвали жителей Бердска

Попросил быт лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутат заксобрания Андрей Панферов на сессии совета депутатов Бердска 19 марта. Напомним, в этот день народные избранники утвердили обращение к губернатору Травникову и министру обороны Шойгу для создания патриотического центра вместо исправительного ГУФСИН на экс-базе ГРУ. За поправки в Конституцию РФ бердчане проголосуют 22 апреля 2020 года.

На прошедшей неделе 12 марта состоялась внеочередная сессия законодательного собрания Новосибирской области. На ней был рассмотрен единственный вопрос — о рассмотрении поправок в Конституцию РФ.

— Самое главное почему мы голосовали — это социальные гарантии, о которых говорил президент. Конституция 1993 года притерпит определенные изменения. Она была написана для того, чтобы уйти от периода Советского союза. Нельзя отказываться от своей истории, — подчеркнул депутат.

Андрей Панферов отметил, что предстоит качественный рывок вперед в политической системе и исполнительной власти.

— Мы ни в коем случае не пытаемся силой заставить кого-то изменить свои политические взгляды. Сейчас исторический момент для нашего общества. Большая просьба подойти с пониманием к этой теме, — подчеркнул Панферов.

Также о порядке голосования одобрения внесения изменений в Конституцию РФ рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина. Она напомнила, что участки голосования за поправки в Конституцию будут полностью совпадать с избирательными. Также отметила, что можно будет проголосовать заранее — 19, 20 и 21 марта. А также о том, что это сделать можно будет по месту вашего нахождения, только сначала для это нужно будет подать заявку.