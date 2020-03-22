Не 93 год: просят быть лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутаты заксобрания и чиновники жителей Бердска

Попросил быт лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутат заксобрания Андрей Панферов на сессии совета депутатов Бердска 19 марта. Напомним, в этот день народные избранники утвердили обращение к губернатору Травникову и министру обороны Шойгу для создания патриотического центра вместо исправительного ГУФСИН на экс-базе ГРУ. За поправки в Конституцию РФ бердчане проголосуют 22 апреля 2020 года.
На прошедшей неделе 12 марта состоялась внеочередная сессия законодательного собрания Новосибирской области. На ней был рассмотрен единственный вопрос — о рассмотрении поправок в Конституцию РФ.
— Самое главное почему мы голосовали — это социальные гарантии, о которых говорил президент. Конституция 1993 года притерпит определенные изменения. Она была написана для того, чтобы уйти от периода Советского союза. Нельзя отказываться от своей истории, — подчеркнул депутат.
Андрей Панферов отметил, что предстоит качественный рывок вперед в политической системе и исполнительной власти.
— Мы ни в коем случае не пытаемся силой заставить кого-то изменить свои политические взгляды. Сейчас исторический момент для нашего общества. Большая просьба подойти с пониманием к этой теме, — подчеркнул Панферов.
Также о порядке голосования одобрения внесения изменений в Конституцию РФ рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина. Она напомнила, что участки голосования за поправки в Конституцию будут полностью совпадать с избирательными. Также отметила, что можно будет проголосовать заранее — 19, 20 и 21 марта. А также о том, что это сделать можно будет по месту вашего нахождения, только сначала для это нужно будет подать заявку.
Ты не придёшь, не проголосуешь, а твой бюллетень вбросят как "За". И всё - ты помог своей неявкой фальсификаторам заявить о "победе и поддержке населения".
Тот факт, что день голосования сделают выходным, очень настораживает. Кому-то надо, чтобы все проголосовали. Только поэтому и не пойду.
Пы.Сы: не благодари, сам в шоке был, особенно прибил список не просто фамилий, а с расшифровками их бывших должностей и нынешнего гражданства.
Пы.Сы 2: не призываю голосовать, но подумай, что кусание локтей опосля упущенного момента будет болезненно и бестолково.
А вот что за чушь читаете вы и где - это вопрос к вам.
Неужели Соловьинный и члены "Единой России" подписали это письмо? :D
Нэт
пусть себе это социальное государство засунут куда подальше - средний класс 1.5 МРОТ - они там реально из ума выжили!
А уж что за поправки - дело десятое. Предполагается что пенсионеры будут думать, что это поправки про увеличение пенсий, верующие - про бога в конституции, традиционалисты - про семью из мужчины и женщины и т. д. и т. п.
Но по факту вместе вместе просто составят массовку, одобряющую вечное царствование Путина или того, на кого он укажет.
Также о порядке голосования ОДОБРЕНИЯ внесения изменений в Конституцию РФ рассказала председатель территориальной избирательной.
Голосование одобрения, это что? Председатель проговорилась, это так называемое голосование, носит формат одобрения и никак иначе, да?
Ну, а про просьбу господина Парфёнова быть лояльными холопами и соглашаться с "поправками" тут и так всё понятно.
Считаю, весь этот спектакль с поправками, который затевался исключительно ради "обнуления", не имеет никакого юридического обоснования, что бы там не говорил декоративный "конституционный суд" и принимать участие в действиях, попадающих под 278 статью УК РФ я не намерен.
Ещё раз перечитайте эти поправки, если до вас ещё не дошло, единственная их цель, это как раз таки вечное царствование, без всякого "исключая" и никакого "поправить ситуацию" в них не предусмотрено, особенно учитывая, что российская экономика на всех парах катится в "светлое будущее", благодаря действиям нашего гениального "многоходовочника" и его жуликоватых друзей.
Толи ещё будет......
Им нужна явка!
Ваши "больничные "бюллетени читать никто не будет!
А что случилось, да ничего такого.
Тут всё нормально, и не мешайте мне.
А то получите вы лидера иного.
Того кто будет думать лишь о том,
Как всё продать, ни с кем не поделившись.
И деньги схоронит он за бугром,
Бессовестно нахал, не помолившись.
Помощников таких же подберёт,
Живущих на два фронта лицедеев.
В полицию бандитов наберёт.
В чиновники различных прохиндеев.
Вот я у вас, честнейший человек.
Радею о державе, русский Вова.
И править я могу хоть целый век.
Вам надо лишь довериться мне снова.
В стране разве еще остались те (кроме руководителей бизнеса-власти), котрые боятся высказать свое мнение открыто?
Неужели поувольняет всю страну и примет вместо нас каких-нибудь китайцев?
А что, у нашей власти - это не вопрос.
Худое дело всегда таится.
/Пословица из В.Даля/
А тем, у кого кровь красная - вирус не страшен.))