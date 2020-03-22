22.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Лунный календарь посадки рассады на выходные 21 — 22 марта 2020 года: фаза убывающей луны

19:53 22.03.2020 Фото: pxhere.com
5 10

22 марта 2020 года в 12:00 — 28 лунный день. самый спокойный и гармоничный день, предназначенный для созидания и созерцания. В этот лунный день недопустимы любые действия, связанные с разрушением.

Лунный календарь посадки рассады на выходные 21 — 22 марта 2020 года: фаза убывающей луны
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается

В Лунном календаре огородника и садовода на Март 2020 года различные события оказывают определенное действие на посадку и пересадку растений или уход за ними. Выбрав благоприятные дни для работ в огороде и саду, Вы сохраните свои положительные силы и настрой, избавите растения от всех опасностей, обретете гармонию со своим огородом и садом.

Что следует сделать 21 и 22 марта, чтобы улучшить качество рассады и получить обильный урожай летом, расскажем в материале.

На дату 21.03.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 27 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒Процент освещенности Луны составляет 8%. Восход Луны в 06:14, а закат в 15:10.

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 21 марта 2020

Луна в знаке зодиака Водолей (−)

Луна в знаке Водолей. это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.

Благоприятно в водолее:

  • вспашка, рыхление и окучивание;
  • прополка и прореживание всходов;
  • формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
  • прищипка, пасынкование;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • сбор семян и корнеплодов на семенники;
  • уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
  • уборка зерновых;
  • заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • выпечка.
Возможно:

  • посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
  • укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.
Не благоприятно в водолее:

  • посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
  • полив, это может привести к заболеванию корней;
  • подкормки, т.к. можно сжечь растение.

27 лунный день (+)

21 марта 2020 года в 12:00 — 27 лунный день. день новых знаний, мудрости и интуиции. Этот день благоприятен для работы в саду и огороде. Энергетика этого лунного дня позволит определить, какие растения в огороде чувствуют себя плохо, например, из-за неправильно выбранного места для посадки. Эти растения необходимо пересадить в самое ближайшее время.

Рекомендуется в 27 лунный день:

  • посев и посадка растений, у которых съедобной является подземная часть;
  • обрезка, прививка и перепрививка;
  • прополка сорняков и опрыскивание растений от болезней и вредителей.
Не рекомендуется в 27 лунный день:

  • прищипка и пикирование корней;
  • работа с садовым инвентарем.

    Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 22 марта 2020

    Луна в знаке зодиака Рыбы (+)

    Луна в знаке Рыбы. это очень продуктивный знак. Обеспечивает обильный урожай, но плохо сохраняемый и на семенные цели не пригодный.

    Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды.

    Благоприятно в рыбах:

    • посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых;
    • высадка рассады;
    • посадка картофеля;
    • посев цветочных растений;
    • полив, рыхление.
    Возможно:

    • подкормки, особенно минеральные некорневые, органическими удобрениями и в небольших дозах. Однако не рекомендуется заливать и перекармливать растения, это может привести к развитию грибных болезней и гнилей;
    • прививка, окулировка, заготовка черенков для прививок, укоренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, прищипка;
    • покос трав;
    • заготовка листьев лекарственных растений, закладка компоста.
    Возможны в рыбах посев и посадка следующих культур:

    • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лагенария, мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладкий и горький), помидоры, редис, редька, свекла, тыква;
    • пряно-зеленых: артишок, базилик, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
    • плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, малина, крыжовник, слива, смородина, шиповник, яблоня;
    • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
    • цветов: гвоздика, лилейные, шалфей;
    • комнатных растений: аквариумные растения (валлиснерия спиральная, кабомба водная, бовиэя вьющаяся (вьющийся или морской огурец), бриофиллум, будра плющевидная, герани (войлочная, головчатая, курчавая, сильнопахнущая), гипоцирта голая, орхидея, папирус, пальма рыбий хвост, пеллиония Даво, пилея (Кадье, ползучая, монетолистная, мелколистная), плектрантус, рипсалис (пустоплодный, странный), роголистник общий, криптокорина), сидерасис буроватый, толстянка плаунолистная, толмия Мензиса, фикусы ампельные (карликовый, укореняющийся), хелксина Солейроля, циперус раскидистый, элодея канадская.
    Не благоприятно в рыбах:

    • обработка от вредителей и болезней;
    • обрезка растений;
    • заливать, перекармливать растения и заготавливать земляные смеси, т.к. велика вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций;
    • выпечка теста.

    28 лунный день (±)

    22 марта 2020 года в 12:00 — 28 лунный день. самый спокойный и гармоничный день, предназначенный для созидания и созерцания. В этот лунный день недопустимы любые действия, связанные с разрушением.

    Рекомендуется в 28 лунный день:

    • посев и посадка растений;
    • подкормка растений;
    • удобрение почвы.
    Не рекомендуется в 28 лунный день:

    • пилить деревья, корчевать;
    • рвать цветы и растения;
    • обильный полив;
    • копать.

    Убывающая Луна (±)

    Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

    Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

    На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

    В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

    Источник: mirkosmosa

Мнение читателей
8
0
0
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что-то планируете посадить в выходные или дождетесь растущей луны?

Аноним, 20 марта 2020 12:23
НВР:
да томаты
Любовь, 20 марта 2020 13:02
НВР:
Планирую посеять цветы, посмотреть что получится. Может действительно вырастет что-то необычное.
Любовь, 20 марта 2020 13:04
НВР:
Планирую посеять цветы, посмотреть что получится. Может действительно вырастет что-то необычное.
Аноним, 20 марта 2020 19:34
НВР:
Хочу по пикировпть томаты может корни будут крепкие и
хорошие а то у меня они такие хилые
Аноним, 22 марта 2020 15:04
НВР:
Рукколу шпинат,салаь

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМышцы качка продлевают ли жизнь, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска 1
21:37 22-03-2020
Мышцы качка продлевают ли жизнь, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска
БердскГоры трупов, шкур и голов овец и коз снял на видео у трассы К-17р под Ордынкой житель Новосибирской области 3
21:20 22-03-2020
Горы трупов, шкур и голов овец и коз снял на видео у трассы К-17р под Ордынкой житель Новосибирской области
БердскДырка за дыркой: ул.Первомайская особо хороша своими ямами после зимы-2020 в Бердске 2
21:12 22-03-2020
Дырка за дыркой: ул.Первомайская особо хороша своими ямами после зимы-2020 в Бердске
БердскНе 93 год: просят быть лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутаты заксобрания и чиновники жителей Бердска 51
21:11 22-03-2020
Не 93 год: просят быть лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутаты заксобрания и чиновники жителей Бердска
БердскПопал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал-подросток в Бердске 18
21:10 22-03-2020
Попал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал-подросток в Бердске
61 человек заболели короновирусом за 22 марта в России
21:06 22-03-2020
61 человек заболели короновирусом за 22 марта в России
О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 1 июля в Бердске и России 3
21:02 22-03-2020
О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 1 июля в Бердске и России
БердскКусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске 19
21:00 22-03-2020
Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске
БердскПротирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в Бердске 4
20:55 22-03-2020
Протирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в Бердске
Молитвы для чтения в короновирусную пандемию для прихожан РПЦ
20:06 22-03-2020
Молитвы для чтения в короновирусную пандемию для прихожан РПЦ