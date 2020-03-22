Лунный календарь посадки рассады на выходные 21 — 22 марта 2020 года: фаза убывающей луны

В Лунном календаре огородника и садовода на Март 2020 года различные события оказывают определенное действие на посадку и пересадку растений или уход за ними. Выбрав благоприятные дни для работ в огороде и саду, Вы сохраните свои положительные силы и настрой, избавите растения от всех опасностей, обретете гармонию со своим огородом и садом.
Что следует сделать 21 и 22 марта, чтобы улучшить качество рассады и получить обильный урожай летом, расскажем в материале.
На дату 21.03.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 27 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 8%. Восход Луны в 06:14, а закат в 15:10.
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 21 марта 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (−)
Луна в знаке Водолей. это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.
Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.
- вспашка, рыхление и окучивание;
- прополка и прореживание всходов;
- формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
- прищипка, пасынкование;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- сбор семян и корнеплодов на семенники;
- уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
- уборка зерновых;
- заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- выпечка.
- посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
- укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.
- посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
- полив, это может привести к заболеванию корней;
- подкормки, т.к. можно сжечь растение.
27 лунный день (+)
21 марта 2020 года в 12:00 — 27 лунный день. день новых знаний, мудрости и интуиции. Этот день благоприятен для работы в саду и огороде. Энергетика этого лунного дня позволит определить, какие растения в огороде чувствуют себя плохо, например, из-за неправильно выбранного места для посадки. Эти растения необходимо пересадить в самое ближайшее время.
- посев и посадка растений, у которых съедобной является подземная часть;
- обрезка, прививка и перепрививка;
- прополка сорняков и опрыскивание растений от болезней и вредителей.
- прищипка и пикирование корней;
- работа с садовым инвентарем.
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 22 марта 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (+)
Луна в знаке Рыбы. это очень продуктивный знак. Обеспечивает обильный урожай, но плохо сохраняемый и на семенные цели не пригодный.
Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды.Благоприятно в рыбах:
Возможно:
- посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых;
- высадка рассады;
- посадка картофеля;
- посев цветочных растений;
- полив, рыхление.
Возможны в рыбах посев и посадка следующих культур:
- подкормки, особенно минеральные некорневые, органическими удобрениями и в небольших дозах. Однако не рекомендуется заливать и перекармливать растения, это может привести к развитию грибных болезней и гнилей;
- прививка, окулировка, заготовка черенков для прививок, укоренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, прищипка;
- покос трав;
- заготовка листьев лекарственных растений, закладка компоста.
Не благоприятно в рыбах:
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лагенария, мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладкий и горький), помидоры, редис, редька, свекла, тыква;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
- плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, малина, крыжовник, слива, смородина, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
- цветов: гвоздика, лилейные, шалфей;
- комнатных растений: аквариумные растения (валлиснерия спиральная, кабомба водная, бовиэя вьющаяся (вьющийся или морской огурец), бриофиллум, будра плющевидная, герани (войлочная, головчатая, курчавая, сильнопахнущая), гипоцирта голая, орхидея, папирус, пальма рыбий хвост, пеллиония Даво, пилея (Кадье, ползучая, монетолистная, мелколистная), плектрантус, рипсалис (пустоплодный, странный), роголистник общий, криптокорина), сидерасис буроватый, толстянка плаунолистная, толмия Мензиса, фикусы ампельные (карликовый, укореняющийся), хелксина Солейроля, циперус раскидистый, элодея канадская.
- обработка от вредителей и болезней;
- обрезка растений;
- заливать, перекармливать растения и заготавливать земляные смеси, т.к. велика вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций;
- выпечка теста.
28 лунный день (±)
22 марта 2020 года в 12:00 — 28 лунный день. самый спокойный и гармоничный день, предназначенный для созидания и созерцания. В этот лунный день недопустимы любые действия, связанные с разрушением.Рекомендуется в 28 лунный день:
Не рекомендуется в 28 лунный день:
- посев и посадка растений;
- подкормка растений;
- удобрение почвы.
- пилить деревья, корчевать;
- рвать цветы и растения;
- обильный полив;
- копать.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
Источник: mirkosmosa
да томаты
Планирую посеять цветы, посмотреть что получится. Может действительно вырастет что-то необычное.
Планирую посеять цветы, посмотреть что получится. Может действительно вырастет что-то необычное.
Хочу по пикировпть томаты может корни будут крепкие и
хорошие а то у меня они такие хилые
Рукколу шпинат,салаь