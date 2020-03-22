Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске

Искусала беременную женщину собака в Бердске

Выскочила из-под ворот из-под ворот частного дома у остановки «Спартак» собака и вырвала кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце в Бердске. Об этом рассказал супруг девушки Николай Аникеев. Он обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы предупредить всех жителей города, которые уезжают с этой остановки на ул. Красная Сибирь. Они с женой шли на автобус днем 19 марта, как случайно оказались жертвами большого пса. С ними был их маленький сын 6 лет — он тоже очень напугался. Мужчина отметил, что пес достаточно большой — примерно ему по колено. Возможно, помесь немецкой овчарки.

— Мы шли на остановку, когда в щель сломанных ворот высунулась большая собака. Она почти на половину смогла выскочить из-под ворот и вцепилась в ногу моей жены. Разорвала ногу, — рассказал Николай 20 марта.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили этот факт.

— Подтверждаю факт — девушка действительно обращалась в полицию. Участковый сейчас проводит проверку, — сказала дежурный офицер 20 марта.

Николай рассказал, что после того, как собака укусила его жену, он начал стучать в ворота и звать хозяев, но они не выходили. Тогда он стал пинать по колесам стоящей рядом машины. После этого вышел хозяин пса.

— Он предлагал оказать жене помощь. Говорил, что медик. Но я его просил увезти нас в больницу, тот отказывался. Заверял, что собака привита. Поле вышла его жена и увезла нас в приемный покой. Моей супруге зашили ногу, — рассказал парень.

Он отметил, что дом, где живет собака, находится очень близко к остановке, и что пес часто кидается на прохожих — он без привязи. Ворота частично сломаны. Он попросил быть осторожным всех прохожих. Понесет ли ответственность хозяин собаки, теперь зависит от полиции.

Автор видео Николай Аникеев