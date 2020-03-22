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Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске

21:00 22.03.2020, Алена Романцова Фото: Николай Аникеев
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Собака выскочила из-под ворот частного дома у остановки «Спартака». Напугала сына женщины 6 лет. Пострадавшая обратилась в полицию.

Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске
Искусала беременную женщину собака в Бердске

Выскочила из-под ворот из-под ворот частного дома у остановки «Спартак» собака и вырвала кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце в Бердске. Об этом рассказал супруг девушки Николай Аникеев. Он обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы предупредить всех жителей города, которые уезжают с этой остановки на ул. Красная Сибирь. Они с женой шли на автобус днем 19 марта, как случайно оказались жертвами большого пса. С ними был их маленький сын 6 лет — он тоже очень напугался. Мужчина отметил, что пес достаточно большой — примерно ему по колено. Возможно, помесь немецкой овчарки.

— Мы шли на остановку, когда в щель сломанных ворот высунулась большая собака. Она почти на половину смогла выскочить из-под ворот и вцепилась в ногу моей жены. Разорвала ногу, — рассказал Николай 20 марта.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили этот факт.

— Подтверждаю факт — девушка действительно обращалась в полицию. Участковый сейчас проводит проверку, — сказала дежурный офицер 20 марта.

Николай рассказал, что после того, как собака укусила его жену, он начал стучать в ворота и звать хозяев, но они не выходили. Тогда он стал пинать по колесам стоящей рядом машины. После этого вышел хозяин пса.

— Он предлагал оказать жене помощь. Говорил, что медик. Но я его просил увезти нас в больницу, тот отказывался. Заверял, что собака привита. Поле вышла его жена и увезла нас в приемный покой. Моей супруге зашили ногу, — рассказал парень.

Он отметил, что дом, где живет собака, находится очень близко к остановке, и что пес часто кидается на прохожих — он без привязи. Ворота частично сломаны. Он попросил быть осторожным всех прохожих. Понесет ли ответственность хозяин собаки, теперь зависит от полиции.

Автор видео Николай Аникеев

Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске
Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске
Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске
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От редакции

Кто виноват?

Аноним, 20 марта 2020 11:34
Конечно же прохожая беременная женщмна.Поражаюсь выдержки ее супруга.А про тех **** и говорить нечего.Вместе со псом прибила бы на месте
Аноним, 20 марта 2020 13:22
НВР:
Хозяин
Аноним, 20 марта 2020 13:36
Пса пристрелить, хозяину арест на 15 суток, штраф и возмещение морального вреда на пару миллионов. Только так возможно поступать в нормальной стране.
Аноним, 20 марта 2020 13:48
И пожизненный запрет на содержание собак
Андрей, 20 марта 2020 15:20
Однозначно усыпить собаку,а хозяина привлечь за ненадлежащее содержание собаки.А насчёт прививок- должны быть справки!
Аноним, 20 марта 2020 13:49
НВР:
Виноват хозяин собаки. И его шавка, а если бы был ребенок? Все хана бы была и хозяину и его собаке. ,:->
Илья, 20 марта 2020 15:22
Сколько можно писать про псов и их содержателей? Когда будут приниматься адекватные меры????
Аноним, 20 марта 2020 15:14
При царе (царство ему небесное) суды судили только за преступления против государства.
За преступления человека против человека разбирались между собой сами. зуб за зуб, глаз за глаз, смерть за смерть.
Аноним, 20 марта 2020 15:25
НВР:
Виноваты прохожие,которые совсем рядом проходили.Собака охраняла свой дом
Нонна, 20 марта 2020 16:38
Может выделенною дорожку протоптать чтоб рядом с забором по дороге не ходить?Думайте что пишите!!!
Жители города, 20 марта 2020 16:39
Они что в дом лезли?
Вася, 20 марта 2020 16:15
Обратитесь к грамотному юристу и подавайте в суд. Полиция пусть этим делом по своей линии занимается, а в суд подать это отдельная тема, компенсацию с этих типов просто обязаны вытрясти. Кстати проигравшая сторона компенсирует ваши судебные издержки....
Аноним, 20 марта 2020 16:29
Редакция, а почему когда минусуешь или плюсуешь коменты, цифра сразу увеличивается на две позиции?
Бармалей, 20 марта 2020 18:27
Убрать эту страмоту, частный сектор, из города. Одна вонь, грязь и лай собак от него. Пока он будет то и городом называть Бердск не стоит, так поселок городского типа, вроде Евсино или Линево.
Аноним, 20 марта 2020 19:13
А в многовартирных домах вообще хаус, собаководы, автолюбители, пиволюбетели, наваленые кучи мусора возле контейнеров, божи копающиеся в этом мусоре, и все это воняет
Аноним, 20 марта 2020 19:05
Не совсем понимаю где этот дом
Нонна, 20 марта 2020 20:33
Нужно визуально посмотреть
Аноним, 20 марта 2020 19:07
Если она постоянно выскакивает , то ее можно оглушить по башке, как медведя из берлоги будят, и когда он вылезает, то его бьют по башке кувалдой.
Аноним, 21 марта 2020 18:10
Ветеринары хорошо знают, что коронавирус хорошо сохраняется в фекалиях животных и птиц.

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