Попал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал-подросток в Бердске

Еще он отметился тем, что разрисовал доску управляющей компании на доме №4 по ул. Горького.

Подростки не боялись того, что их могут идентифицировать по записи камеры видеонаблюдения

Cломали видеокамеру и изрисовали доску УК на доме №4 по ул. Горького подростки в Бердске. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» обслуживающий дом специалист по видеонаблюдению Денис Александрович.

— Данная ситуация произошла 18 марта в 18.40. Об этом я узнал, просматривая запись камеры видеонаблюдения. Вот такие замечательные дети. Но подобных случаев целый вагон. Дети даже поджигают подъезды. Много чего происходит интересного. Сейчас просто накипело. Решил, что самым оптимальным будет выложить фотографии «героев» на общественный суд, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Денис Александрович.

Бердчанин рассказал, что предшествовало акту вандализма. Сначала группа из трех мальчиков и одной девочки ломилась в подъезд дома. Видимо, кто-то там из их знакомых живет. Затем девочка отошла в сторону, а один из мальчиков сначала изрисовал доску, а затем стал плевать в камеру. А потом он ушел из поля зрения камеры и сигнал пропал.

— Если бы компания была совершеннолетней, то на уголовное дело они себе заработали бы, но, увы, у нас законодательство такое, — отметил Денис Александрович.

По словам специалиста по видеонаблюдению, полиция довольно странно относится к делам подростков. Когда группа подростков подожгла подъезд в этом же доме, и был ущерб, уголовное дело так и не открыли, привел пример бердчанин.

Лица ребят очень хорошо видны на видео и при желании их можно разыскать. Сначала Денис Александрович подумал, что это могут быть ученики школы №2 и отправился к знакомому преподавателю. Вместе просматривали видео. Детей учитель не узнал.

— Сложилось ощущение полной безнаказанности и, может быть, даже некой деградации. Потому что так явно светиться на камеру плюс плевать в нее и срывать. Либо это от небольшого ума, либо от ощущения безнаказанности. Может, и то и другое, — возмущался Денис Александрович.

Пару дней назад возле дома №4 по ул. Горького молодой человек украл аккумулятор в автомобиле. Это также зафиксировала камера видеонаблюдения.

— По видео было такое ощущение, что молодой человек лет 20 просто прогуливался по двору и в какой-то момент ему захотелось что-то. Он подошел сначала к одной машине, потом прошел к другой машине. Тут же спонтанно обернулся, присел, вынул из автомобиля аккумулятор и был таков. Вот такие вещи иногда смотришь. Подобных случаев собралась целая коллекция и не только по этому дому. Смотришь и думаешь: зачем?, — рассказал Денис Александрович.

Бердчанин уверен, что случаев вандализма во время каникул будет больше. Он уверен, что по «автографу» подростка, оставленному на доске дома, можно будет определить, где он еще напакостил таким образом.

Из-за угрозы коронавируса бердских школьников распустили раньше на каникулы — с 18 марта. Но это не значит, что они должны бесцельно слоняться по улице. И родителям даже приходят сообщения из общеобразовательных учреждений о том, чтобы они контролировали времяпровождение своих детей.

Вандализм среди подростков в последнее время набирает обороты. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 марта Бердск оказался исписанным странными «иероглифами». Они были на остановках, магазинах, жилых домах по всему городу. Бердчане сделали предположение, что это дело рук подростков.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал оценить «степень ущерба» и закрасить надписи на муниципальных объектах. Как считал Захаров, нужно менять «что-то в мозгах» подростков, чтобы они направляли свою энергию в созидательное русло.

Любителями граффити в выходные был разрисован 21 объект в Бердске. Об этом на совещании чиновников 16 марта сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Я дал поручение подать заявление в полицию. Прошу посодействовать. На некоторых объектах стоят видеокамеры, можно определить, кто такой там художник великий, — обратился к начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову мэр.

Как только поступит заявления, примут все меры, чтобы провести качественную проверку, отметил Владимир Соколов.