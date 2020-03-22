22.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Попал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал-подросток в Бердске

21:10 22.03.2020, Галина Панчева Фото: скриншот с видео
18 2

Еще он отметился тем, что разрисовал доску управляющей компании на доме №4 по ул. Горького.

Попал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал подросток в Бердске
Подростки не боялись того, что их могут идентифицировать по записи камеры видеонаблюдения

Cломали видеокамеру и изрисовали доску УК на доме №4 по ул. Горького подростки в Бердске. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» обслуживающий дом специалист по видеонаблюдению Денис Александрович.

— Данная ситуация произошла 18 марта в 18.40. Об этом я узнал, просматривая запись камеры видеонаблюдения. Вот такие замечательные дети. Но подобных случаев целый вагон. Дети даже поджигают подъезды. Много чего происходит интересного. Сейчас просто накипело. Решил, что самым оптимальным будет выложить фотографии «героев» на общественный суд, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Денис Александрович.

Бердчанин рассказал, что предшествовало акту вандализма. Сначала группа из трех мальчиков и одной девочки ломилась в подъезд дома. Видимо, кто-то там из их знакомых живет. Затем девочка отошла в сторону, а один из мальчиков сначала изрисовал доску, а затем стал плевать в камеру. А потом он ушел из поля зрения камеры и сигнал пропал.

— Если бы компания была совершеннолетней, то на уголовное дело они себе заработали бы, но, увы, у нас законодательство такое, — отметил Денис Александрович.

По словам специалиста по видеонаблюдению, полиция довольно странно относится к делам подростков. Когда группа подростков подожгла подъезд в этом же доме, и был ущерб, уголовное дело так и не открыли, привел пример бердчанин.

Лица ребят очень хорошо видны на видео и при желании их можно разыскать. Сначала Денис Александрович подумал, что это могут быть ученики школы №2 и отправился к знакомому преподавателю. Вместе просматривали видео. Детей учитель не узнал.

— Сложилось ощущение полной безнаказанности и, может быть, даже некой деградации. Потому что так явно светиться на камеру плюс плевать в нее и срывать. Либо это от небольшого ума, либо от ощущения безнаказанности. Может, и то и другое, — возмущался Денис Александрович.

Пару дней назад возле дома №4 по ул. Горького молодой человек украл аккумулятор в автомобиле. Это также зафиксировала камера видеонаблюдения.

— По видео было такое ощущение, что молодой человек лет 20 просто прогуливался по двору и в какой-то момент ему захотелось что-то. Он подошел сначала к одной машине, потом прошел к другой машине. Тут же спонтанно обернулся, присел, вынул из автомобиля аккумулятор и был таков. Вот такие вещи иногда смотришь. Подобных случаев собралась целая коллекция и не только по этому дому. Смотришь и думаешь: зачем?, — рассказал Денис Александрович.

Бердчанин уверен, что случаев вандализма во время каникул будет больше. Он уверен, что по «автографу» подростка, оставленному на доске дома, можно будет определить, где он еще напакостил таким образом.

Из-за угрозы коронавируса бердских школьников распустили раньше на каникулы — с 18 марта. Но это не значит, что они должны бесцельно слоняться по улице. И родителям даже приходят сообщения из общеобразовательных учреждений о том, чтобы они контролировали времяпровождение своих детей.

Вандализм среди подростков в последнее время набирает обороты. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 марта Бердск оказался исписанным странными «иероглифами». Они были на остановках, магазинах, жилых домах по всему городу. Бердчане сделали предположение, что это дело рук подростков.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал оценить «степень ущерба» и закрасить надписи на муниципальных объектах. Как считал Захаров, нужно менять «что-то в мозгах» подростков, чтобы они направляли свою энергию в созидательное русло.

Любителями граффити в выходные был разрисован 21 объект в Бердске. Об этом на совещании чиновников 16 марта сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Я дал поручение подать заявление в полицию. Прошу посодействовать. На некоторых объектах стоят видеокамеры, можно определить, кто такой там художник великий, — обратился к начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову мэр.

Как только поступит заявления, примут все меры, чтобы провести качественную проверку, отметил Владимир Соколов.

Попал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал подросток в Бердске
Попал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал подросток в Бердске
Попал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал подросток в Бердске
Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы контролируете детей на каникулах?

Аноним, 20 марта 2020 10:35
В здании расчетно кассовом центре на Ленина было разбито стекло на дверях,возможно они и сделали это.Утром во вторник когда сотрудники пришли на работу,обнаружили разбитое стекло на дверях
Владимир, 20 марта 2020 15:10
Мамочек с платочком для сопелек не хватает для их ,,прилежных"мальчиков!!!
Лука, 20 марта 2020 11:25
Редакция, а зачем вы глаза то ему прикрыли???? Чего боитесь то?
Аноним, 21 марта 2020 12:38
Морду - в студию!
ттх, 20 марта 2020 11:27
Бездействие в Бердске поражает. Может горотдел полиции упразднили в рамках оптимизации по путину? Общественный порядок не поддерживается, особенно сейчас в условиях удлиненных школьных каникул. И газете Курьер стоило бы обратиться за разъяснениями в полицию Бердска.
Аноним, 22 марта 2020 01:18
Какие удлиненные каникулы? С 1го числа дистанционка (в 2 раза больше ДЗ), с 18.03 по 21.03 тоже у многих была. Учебный год и так продлён до 20.06. Вы где такого бреда про удлинённые каникулы начитались?
Рома, 22 марта 2020 13:59
Полицейским пора урезать зарплату и заставить вернуть все, что они успели получить незаконно, не выполняя свои прямые обязательства.
Аноним, 20 марта 2020 12:05
Какой к черту подросток ! просто оставил мозги дома ,а может совсем потерял .
Нонна, 20 марта 2020 15:12
Сами родители взростили этих *****,теперь их же и боятся!
igk63, 20 марта 2020 13:11
Это борец с тотальной слежкой.
Андрей, 20 марта 2020 15:14
Подростки предоставлены сами себе,никому ничем не обязаны,и знают свою безнаказанность.Родители если что, стеной за них станут.
Гость, 20 марта 2020 15:48
Беседами не поможешь! Только конские штрафы и возмещение ущерба! Обязательное взыскание с родителей, если чада неприкосновенны!
Аноним, 20 марта 2020 16:55
Найти, поставить на учет, родителям выписать штраф и возместить причиненный ущерб.
Аноним, 20 марта 2020 18:28
Хорошими делами прославится нельзя
Гость, 21 марта 2020 12:40
100500 раз предлагал: Обследование в стацЫонаре психушки месяцев на 6-10. Для полной уверенности в диагонзе. ==== Для каждого неадеквата!
Аноним, 22 марта 2020 00:03
На малолетку давно надо отправить. А полиция всё лояльничает.
Олег, 22 марта 2020 10:27
По моему эти три Малолетних Дебила с Девкой Малолеткой постоянно вечером около Макдонольса на Вокзальной. Это действительно Идиоты!!!
Александра, 22 марта 2020 21:43
Рассадник гопоты

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМышцы качка продлевают ли жизнь, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска 1
21:37 22-03-2020
Мышцы качка продлевают ли жизнь, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска
БердскГоры трупов, шкур и голов овец и коз снял на видео у трассы К-17р под Ордынкой житель Новосибирской области 3
21:20 22-03-2020
Горы трупов, шкур и голов овец и коз снял на видео у трассы К-17р под Ордынкой житель Новосибирской области
БердскДырка за дыркой: ул.Первомайская особо хороша своими ямами после зимы-2020 в Бердске 2
21:12 22-03-2020
Дырка за дыркой: ул.Первомайская особо хороша своими ямами после зимы-2020 в Бердске
БердскНе 93 год: просят быть лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутаты заксобрания и чиновники жителей Бердска 51
21:11 22-03-2020
Не 93 год: просят быть лояльными и голосовать за поправки в Конституцию депутаты заксобрания и чиновники жителей Бердска
БердскПопал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал-подросток в Бердске 18
21:10 22-03-2020
Попал на видео: плевал на камеру видеонаблюдения, а затем сломал ее вандал-подросток в Бердске
61 человек заболели короновирусом за 22 марта в России
21:06 22-03-2020
61 человек заболели короновирусом за 22 марта в России
О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 1 июля в Бердске и России 3
21:02 22-03-2020
О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 1 июля в Бердске и России
БердскКусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске 19
21:00 22-03-2020
Кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце вырвала собака в Бердске
БердскПротирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в Бердске 4
20:55 22-03-2020
Протирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в Бердске
Молитвы для чтения в короновирусную пандемию для прихожан РПЦ
20:06 22-03-2020
Молитвы для чтения в короновирусную пандемию для прихожан РПЦ