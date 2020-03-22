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Протирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в Бердске

20:55 22.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В УК «Вымпел Сервис» учат пожилых, что делать в пандемию. В УК «Лига» ввели ежедневную дезинфекцию поверхностей, которых касаются жители, в «Сибирском стандарте» увеличили концентрацию растворов для мытья.

Протирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из за коронавируса УК в Бердске
Все УК при уборке подъездов используют моющие дезинфицирующие средства
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Протирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из за коронавируса УК в Бердске

61 человек заболели короновирусом за 22 марта в РоссииПротирают дверные ручки, кнопки лифтов, льют в ведра больше дезинфекторов из-за коронавируса УК в БердскеЕщё 84 новостей

В связи с угрозой коронавируса задают вопросы читатели «Курьер. Среда. Бердск».

— В городе большое количество управляющих компаний. За содержание жилья, в которое входит влажная уборка подъездов, с жильцов взимается немалая плата. Где дезинфекция подъездов, хотя бы хлоркой? — спрашивает бердчанка Глафира Деева.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, есть его устное распоряжение управляющим компаниям проводить уборку подъездов с дезинфицирующими средствами. Если это не происходит, нужно обращаться в УК с жалобой.

По словам руководителя УК «Лига» Ирины Долгочевой, уборка подъездов обслуживаемых домов их компании всегда проводится с дезинфицирующими средствами. Но в связи с угрозой коронавируса произошли и некоторые изменения.

— Я дала распоряжение протирать дверные ручки, кнопки в лифтах, ручки мусоросборных камер. С 20 марта это проводится ежедневно. Мытье полов и влажное подметание в подъездах проходит согласно договоров, — рассказала Ирина Борисовна.

В ГК «Вымпел Сервис» на фоне угрозы коронивируса специалисты ведут с жителями разъяснительную работу. Особенно с людьми старшего поколения, которое по медицинским заключениям более подвержено вирусу, рассказывают, как себя вести, что делать, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель ГК «Вымпел Сервис» Николай Яковченко.

Что касается уборки подъездов, то она проводятся по регламенту, с обязательным использованием дезинфицирующих средств, отметил Николай Александрович.

Руководитель УК «Сибирский стандарт» Федор Седов дал задание подчиненным просчитать, в какую сумму обойдется усиление профилактических мер по коронавирусу.

— Если я выйду за этот тариф, то все это будет сделано за счет прибыли УК, которой нет. Поэтому я просчитываю все эти мероприятия, потом буду проговаривать с председателями советов домов. Это первое. Второе, есть некоторые моменты, касающиеся элементов паникерства. Было бы, наверное, правильно, если было бы проведено совещание на уровне горадминистрации с управляющими компаниями и выработаны определенные наши действия и, соответственно, мероприятия. Если я начну проявлять активность вот такую, у меня есть опасения, что это может вызвать очередную панику у населения, — подчеркнул Федор Седов.

Уборка подъездов в домах, находящихся на обслуживании «Сибирского стандарта», происходит с применением дезинфицирующих средств, и за этим строго следят, уверил Федор Геннадьевич.

— Мы даже дали команду усилить концентрацию растворов, которыми пользуются при мытье, — отметил руководитель УК.

Федор Седов отметил, что у УК не должно быть разных мероприятий.

— Есть определенная беда для всех горожан, независимо, для УК или муниципальных организаций. И, наверное, комплекс мероприятий должен вырабатываться для всего города. Поэтому есть доктора, которые владеют специфической информацией и знаниями, есть администрация города, которая могла бы дать рекомендации УК. А пока я получил только документ, в котором мне рекомендуется проверять температуру своих работников и не препятствовать самоизоляции на карантин. Только я не пойму: если мы самоизолируемся, кто аварии будет устранять? — недоумевает Седов.

Задать свой вопрос по короновирусу вы можете здесь.

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От редакции

Какую профилактику проводит ваша УК?

Житель, 20 марта 2020 17:07
Николай Яковченко заставьте вашу техничку хоть раз в месяц в подъездах пол помыть,даже согласны с дезраствором Островского,57,мастер не реагирует на просьбы,вообще не понимаю,почему мы должны просить,есть график,но он не выполняется.
Аноним, 20 марта 2020 20:35
В заголовке статьи,,льют в воду больше дезинфекторов,,. Дезинфектор-это человек,который проводит дезинфекцию. Как его льют в ведро?!
Аноним, 21 марта 2020 15:45
Брехня полная! Никто ничего толком не моет, даже пол, не говоря про остальное! Лучше бы промолчал, за что деньги эти УК дерут непонятно.
Анон, 21 марта 2020 18:44
Во, во, только деньги берут,УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО Хозяйства, уж забыли когда последний раз подъезд уберали на Рогачёва 45.Когда уже закончится это безобразие.

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