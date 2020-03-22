О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 1 июля в Бердске и России

На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 млрд рублей. Порядок оформления выплат будет максимально упрощенным и унифицированным. Для их получения потребуется лишь подать заявление в электронном виде.

В среду Путин подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет. Документ размещен на портале правовой информации 20 марта. Пособие будет выплачиваться с 1 июля 2020 года на условиях, предусмотренных региональным законодательством.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котяка, порядок оформления выплат будет максимально упрощенным и унифицированным. Для их получения потребуется лишь подать заявление в электронном виде, передает РИА Новости.

Пособие на каждого ребенка предназначается для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Они будут получать половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране эта сумма составляет порядка 5500 рублей. В общей сложности в России эти выплаты получат около двух миллионов детей.

На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 миллиарда рублей.

В среду Путин подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из своего послания Федеральному собранию. Помимо выплат детям от трех до семи лет, эти средства потребуются для расширения программы маткапитала, организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, а также модернизации первичного звена здравоохранения.

Выплаты начнутся с 1 июля 2020 года. Подать заявление на выплату можно до 31 декабря 2020 года включительно. И выплатят всю сумму за год.

Если получая выплату, доход не семья не достиг среднего по региону на человека в семье, то размер пособия будет увеличен с 1 января 2021 года.

Полный текст указа Путин.