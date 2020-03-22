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О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 1 июля в Бердске и России

21:02 22.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 млрд рублей. Порядок оформления выплат будет максимально упрощенным и унифицированным. Для их получения потребуется лишь подать заявление в электронном виде.

О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 1 июля в Бердске и России
В среду Путин подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 1 июля в Бердске и России

О выплатах в 5500 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписал указ Путин. Платить начнут с 1 июля в Бердске и РоссииКакие детские пособия есть в России: Как назначаются и выплачиваются детские пособия?Ещё 106 новостей

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет. Документ размещен на портале правовой информации 20 марта. Пособие будет выплачиваться с 1 июля 2020 года на условиях, предусмотренных региональным законодательством.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котяка, порядок оформления выплат будет максимально упрощенным и унифицированным. Для их получения потребуется лишь подать заявление в электронном виде, передает РИА Новости.

Пособие на каждого ребенка предназначается для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Они будут получать половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране эта сумма составляет порядка 5500 рублей. В общей сложности в России эти выплаты получат около двух миллионов детей.

На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 миллиарда рублей.

В среду Путин подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из своего послания Федеральному собранию. Помимо выплат детям от трех до семи лет, эти средства потребуются для расширения программы маткапитала, организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, а также модернизации первичного звена здравоохранения.

Выплаты начнутся с 1 июля 2020 года. Подать заявление на выплату можно до 31 декабря 2020 года включительно. И выплатят всю сумму за год.

Если получая выплату, доход не семья не достиг среднего по региону на человека в семье, то размер пособия будет увеличен с 1 января 2021 года.

Полный текст указа Путин.

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От редакции

Начнут больше рожать?

Аноним, 22 марта 2020 00:17
Я думаю больше рожать не начнут! Но те кто боялся родить даже первого малыша с такими доходами , уже подумают,хоть какая то поддержка!! Не выплаты же в 50₽
Аноним, 22 марта 2020 03:50
Лучше конечно чем у наших мам выплата,но минусов с других сторон больше((( жилье давали им,оплаты не большие были за жилье,отдых был обеспечен от государства и тд!
Аноним, 22 марта 2020 03:53
Нет,это адский труд если подходить ответственно и бабушек не видно они работаю и молодые мамы без отдыха сидят с детками до 3-4 лет так как пока к саду привыкнет сума можно сойти(

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