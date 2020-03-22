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Мышцы качка продлевают ли жизнь, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска

21:37 22.03.2020 Фото: Предоставлено Владимиром Жуковым
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Почему умирают молоды? Чаще всего сердце не выдерживает, потому что работает на износ. Когда начинаешь смотреть внутренности при вскрытии, у них у всех идет колоссальная гипертрофия сердечной мышцы, поведал эксперт.

Мышцы качка продлевают ли жизнь, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска
Судмедэксперт из Бердска рассказал о тонкостях занятий спортом

Индустрия красоты и фитнеса с каждым годом развивается, внушая в головы людей определенные идеалы и пропорции человека: накаченное тело, большая и упругая попа, пухлые губы у женщин. Все это мы видим с экранов телевизоров, на таблоидах, в журналах и газетах, а также в интернете. Мужчины, ради достижения идеальных форм, как у Шварцнеггера готовы употреблять самые различные вещества для роста мышечной массы, абсолютно не разбираясь в процессах их влияния на организм и здоровье.

Где та грань, за которой здоровый спорт перерастает в не здоровый культ накаченного тела, и как бездумное стремление заиметь гору мышц может отразиться на здоровье, сегодня рассказал судмедэксперт со стажем работы в своей области более 50 лет – Владимир Жуков.

— Раньше люди занимались спортом повсеместно, в Советском Союзе спорт был общепризнанным направлением и многие занимались оздоровительным спортом, много было детских учреждений. В то время не было никаких критериев, что надо вот такой рекорд поставить или вот этого добиться.

Профессиональный спорт, который сейчас превалирует  — просто гробит людей. То, что сейчас люди стали давать какие-то результаты, происходит на грани человеческих возможностей. Спортсмены вынуждены превозмогать себя и поэтому много смертей среди молодых. Чаще всего сердце не выдерживает, потому что работает на износ. Когда начинаешь смотреть внутренности при вскрытии, у них у всех идет колоссальная гипертрофия сердечной мышцы (увеличение), нарабатывается мышечная масса, которую нужно содержать очень хорошо. Сердце, почему гипертрофированно? Потому что надо гонять кровь по всей мышечной массе. А потом наступает какой-то перерыв, мышечная масса остается, а сердце то не поспевает.

Мышцы качка продлевают ли жизнь, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска

Спортсмены вынуждены превозмогать себя и поэтому много смертей среди молодых

Не всегда эстетически большое, красивое и накаченное тело может говорить о здоровье своего обладателя. Занимаясь построением красивого тела прежде всего стоит проверить свое здоровье и выявить функциональные возможности своего организма, а уже после идти к фигуре своей мечты.

Занимаясь спортом, да и любым другим видом деятельности очень важно прислушиваться к себе и своему телу, не стоит попустительски относится к сигналам, которые посылает наш организм, ведь просто напросто в следующий раз мы можем не заметить жизненно важного знака нашего тела. Если где-то закололо сердце, бок или заболела голова, то стоит провериться, подтверждение здоровья организма лишним не будет, зато таким образом можно не пропустить развитие тяжелой болезни и предотвратить ее на начальной стадии.

Например, всем известный рекордсмен в силовых видах спорта, теле-радио ведущий Владимир Турчинский не придал однажды значения сигналам своего сердца, а это возможно могло бы спасти ему жизнь. Почему он умер,  узнаем в следующей статье.

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От редакции

Важно уметь видеть грани в этой жизни?

Аноним, 22 марта 2020 21:56
Абсолютно соглашусь

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