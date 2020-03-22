Мышцы качка продлевают ли жизнь, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска

Почему умирают молоды? Чаще всего сердце не выдерживает, потому что работает на износ. Когда начинаешь смотреть внутренности при вскрытии, у них у всех идет колоссальная гипертрофия сердечной мышцы, поведал эксперт.

Судмедэксперт из Бердска рассказал о тонкостях занятий спортом

Индустрия красоты и фитнеса с каждым годом развивается, внушая в головы людей определенные идеалы и пропорции человека: накаченное тело, большая и упругая попа, пухлые губы у женщин. Все это мы видим с экранов телевизоров, на таблоидах, в журналах и газетах, а также в интернете. Мужчины, ради достижения идеальных форм, как у Шварцнеггера готовы употреблять самые различные вещества для роста мышечной массы, абсолютно не разбираясь в процессах их влияния на организм и здоровье.

Где та грань, за которой здоровый спорт перерастает в не здоровый культ накаченного тела, и как бездумное стремление заиметь гору мышц может отразиться на здоровье, сегодня рассказал судмедэксперт со стажем работы в своей области более 50 лет – Владимир Жуков.

— Раньше люди занимались спортом повсеместно, в Советском Союзе спорт был общепризнанным направлением и многие занимались оздоровительным спортом, много было детских учреждений. В то время не было никаких критериев, что надо вот такой рекорд поставить или вот этого добиться.

Профессиональный спорт, который сейчас превалирует — просто гробит людей. То, что сейчас люди стали давать какие-то результаты, происходит на грани человеческих возможностей. Спортсмены вынуждены превозмогать себя и поэтому много смертей среди молодых. Чаще всего сердце не выдерживает, потому что работает на износ. Когда начинаешь смотреть внутренности при вскрытии, у них у всех идет колоссальная гипертрофия сердечной мышцы (увеличение), нарабатывается мышечная масса, которую нужно содержать очень хорошо. Сердце, почему гипертрофированно? Потому что надо гонять кровь по всей мышечной массе. А потом наступает какой-то перерыв, мышечная масса остается, а сердце то не поспевает.

Спортсмены вынуждены превозмогать себя и поэтому много смертей среди молодых

Не всегда эстетически большое, красивое и накаченное тело может говорить о здоровье своего обладателя. Занимаясь построением красивого тела прежде всего стоит проверить свое здоровье и выявить функциональные возможности своего организма, а уже после идти к фигуре своей мечты.

Занимаясь спортом, да и любым другим видом деятельности очень важно прислушиваться к себе и своему телу, не стоит попустительски относится к сигналам, которые посылает наш организм, ведь просто напросто в следующий раз мы можем не заметить жизненно важного знака нашего тела. Если где-то закололо сердце, бок или заболела голова, то стоит провериться, подтверждение здоровья организма лишним не будет, зато таким образом можно не пропустить развитие тяжелой болезни и предотвратить ее на начальной стадии.

Например, всем известный рекордсмен в силовых видах спорта, теле-радио ведущий Владимир Турчинский не придал однажды значения сигналам своего сердца, а это возможно могло бы спасти ему жизнь. Почему он умер, узнаем в следующей статье.